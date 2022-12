Při rekonstrukci silnice na Žďársku ujel svah, opravy se protáhnou o rok

„Termín zprovoznění byl ve smlouvě stanoven do 31. října letošního roku. Kvůli havárii svahu s nutností následné sanace došlo k posunutí termínu do 31. srpna příštího roku,“ uvedl v tiskové zprávě Kraj Vysočina, který je vlastníkem silnice a investorem stavby.

Podle stavbařů ujel svah na konci minulé zimy nebo začátku jara, než se vrátili na místo, kde pracují už od léta 2021.

„Svah musel být sanován. Zhruba pět tisíc kubíků se muselo pomalým tempem odtěžit a pak postupně skládat do armokošů zpátky. Další práce geotechnik víceméně zakázal, protože se čekalo, co to bude dělat,“ vysvětluje zdržení prací stavbyvedoucí Lukáš Pelc. Zakázku získalo sdružení firem Mados MT a Rocknet.

Práce jsou nyní nastaveny tak, aby údolím řeky Svratky mohli řidiči v zimním období s omezením rychlosti projíždět. „Stávající úsek byl na zimu zprovozněn. Pokud to klimatické podmínky dovolí, budou práce pokračovat na izolovaných pracovních místech. Další práce na tomto úseku budou potom pokračovat v příští stavební sezoně,“ reagovala na dotaz MF DNES mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Místní jsou z objížděk nešťastní

Podle stavbyvedoucího práce na jedné ze zárubních zdí pokračují i v tomto týdnu.

„V příštím týdnu už budeme zasypávat, pak asi práce přerušíme a od ledna se bude pokračovat na této zdi a stavbou další zárubní zdi dlouhé 400 metrů,“ popsal Lukáš Pelc. V příští stavební sezoně se bude kromě zmiňované zdi pokračovat také budováním kanalizace a komunikace.

Podle ČTK přestavba necelého kilometru silnice 357 měla původně včetně daně stát 81 milionů korun, podle červencového dodatku ke smlouvě cena stoupla na 92 milionů korun.

Místní si v posledních letech musejí zvykat na dopravní komplikace. „Jsme z toho nešťastní, neustále jezdíme po nějakých objížďkách. Letos je to už druhý rok, mělo to být hotové, nicméně se to protáhne ještě do příštího roku. Chápu, že ujel svah, to nikdo nemohl předpokládat,“ říká Pavel Kadlec, starosta Dalečína.

„Momentálně se tam pracuje, asi dokud počasí dovolí. Přes léto tam bývali tři lidé, nic se nedělo a silnice byla zavřená, to mě mrzí,“ dodává.

Opravy budou pokračovat i v dalších letech

„Hlavně že už se tam dá projet, po objížďce to bylo špatné, teď už to snášíme. Občas si někdo postěžuje, že se tam nyní pracuje a předtím ne, ale to tak bývá,“ reagoval nový starosta Unčína Pavel Švarc.

Obyvatelé Dalečína se naučili využívat účelovou komunikaci do Strachujova, oficiální objížďka však vede přes Ubušínek a Ubušín.

„Objížďka do Jimramova sice není o tolik delší, ale je to dost krkolomná cesta, obzvláště když se potkávají velká auta,“ poukazuje Pavel Kadlec, který doufá, že k dalšímu prodloužení stavby už nedojde.

Jde však pouze o druhou etapu prací, Kraj Vysočina má v plánu vylepšovat tuto komunikaci i v dalších úsecích.

„Aktuálně krajský odbor dopravy připravuje navazující úsek silnice II/357 k rekonstrukci. Jedná se o úsek od konce této stavby do Unčína, zhruba 700 metrů. Součástí této stavby bude zárubní zeď o délce 250 metrů,“ informovala Jitka Svatošová s tím, že probíhá majetkoprávní příprava a termín stavby ani její předpokládaná cena zatím nejsou známy.

Z roku 2021 už je hotový úsek Strachujov - Jimramov. „Šlo o rekonstrukci zárubní a opěrné zdi na asi 150 metrů dlouhém úseku silnice,“ doplnila mluvčí hejtmanství.