Severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu čeká kompletní oprava vozovky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele a momentálně posuzuje nabídky. Ty došly celkem čtyři. „Aktuálně probíhá hodnocení jednotlivých nabídek v souladu s požadavky zadávací dokumentace,“ uvedl Martin Buček z tiskového odboru ŘSD. Projektantem předpokládaná hodnota díla je 67 milionů korun.

Havlíčkobrodský severovýchodní obchvat spojuje výpadovku na Kolín se silnicí na Pardubice a Žďár nad Sázavou. Vede po ní komunikace značená jako I/34. Obchvat je dlouhý 2 731 metrů, opravovat se bude v celé své délce.

„Oprava je plánovaná po jednotlivých úsecích s rozvržením do několika etap, aby se mohlo pracovat za provozu. V místě probíhajících prací je plánovaný kyvadlový provoz řízený semafory,“ nastínil chystané omezení Buček.

Silnice byla budována v roce 2003 a od té doby nedoznala žádné rozsáhlejší úpravy. Podle ŘSD se už její stáří začalo výrazněji projevovat. Znalci zaznamenali řadu poruch, jako jsou počínající hloubková koroze, trhliny podélné i mozaikové, velké množství příčných trhlin i vysprávek. Místy se ve vozovce začínají vyjíždět koleje.

Nový povrch, ostrůvky, svodidla i odvodnění

„Hlavním předmětem stavby je oprava povrchu vozovky v celé šířce dvou průběžných jízdních pruhů i zpevněných krajnic. Na obchvatu bude provedena obnova tří hutněných asfaltových vrstev a lokální ošetření trhlin na odfrézovaném povrchu,“ popsal Martin Buček. Kde to bude aktuální stav vyžadovat, dojde i k sanaci podkladní vrstvy.

Pracovat se bude rovněž na úpravě dlážděných ostrůvků a odvodnění u velké okružní křižovatky s ulicí Žižkova. Opravou projdou římsy na mostě přes biokoridor a římsy jednotlivých propustků pod komunikací. Ty budou vyčištěny stejně jako stávající uliční vpusti podél obrubníků.

„V úseku bez obrub bude provedena obnova stávajících nezpevněných krajnic na obou stranách. Dojde taktéž k doplnění svodidel, obnově vodících sloupků i vodorovného dopravního značení,“ dodal Buček.

Kdy přesně budou práce a s nimi spojená dopravní omezení zahájena, není dosud jasné. „Zahájení opravy je závislé na časovém postupu probíhajícího výběrového řízení,“ vzkázal Martin Buček.

Při výběrovém řízení existují zákonné lhůty, představu o rychlém zahájení může nabourat i odvolání některého z uchazečů. Může se tak stát, že oprava začne letos, ale dodělávat se bude až příští rok na jaře. Stejně tak může být kompletně přesunuta do roku 2023.

Obchvat dělá problémy, ŘSD ho chce posunout

Severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu patří k nejvíce kontroverzním silničním stavbám na Vysočině. Vybudován byl proto, aby odvedl těžkou nákladní dopravu z historického centra města. To se povedlo. Svými parametry a umístěním však přidělal další problémy.

Postupem let a rozšiřováním zástavby se z něj stala další běžná městská ulice, která těžko pojme veškerou dopravu po napojení jihovýchodního obchvatu.

„Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ opakovaně o severovýchodní části obchvatu říká vedoucí jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

I proto její kolegové přišli s myšlenkou posunutí jeho severní poloviny dále od města až za nynější zástavbu. Údolí Cihlářského potoka by měl překlenout čtyřsetmetrový most, čímž by vznikla mimoúrovňová křižovatka s Chotěbořskou ulicí. Za oběť by tomuto řešení padly desítky garáží v kolonii nad areálem technických služeb.

Vedení města se však plán líbí. „Studie ukázaly, že tu problémy musíme čekat. Proto děkuji ŘSD, že takové řešení zvolilo a že do toho jde,“ nechal se už před časem slyšet starosta Jan Tecl (ODS). Ovšem než ke stavbě dojde, projedou po obchvatu další miliony aut. ŘSD o jejím zahájení uvažuje nejdříve v roce 2028.