Jako po autostrádě. Rozšíření silnice za 179 milionů zrychlilo dopravu

Rozšířená páteřní komunikace mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou připomíná ve srovnání s dřívějším stavem autostrádu a je mnohem pohodlnější.

Z kraje Žďáru nad Sázavou na dálnici D1 (exit Velký Beranov) se dá dostat při dodržování předpisů za 21 minut, do Jihlavy za 26 minut.

„Řidiči budou využívat rozšířenou komunikaci v jednotné šíři 9,5 metru, opravený most, narovnány byly směrové oblouky v průtahu obce Zhoř, došlo k úpravě zemědělských sjezdů. V místě křižovatky silnic II/353 a II/351 došlo k rozšíření pravého jízdního pruhu pro umožnění objíždění vozidel, která odbočují vlevo směrem na Polnou,“ sdělil při otevření silnice Miroslav Houška, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a dopravy.

Stavbaři museli v některých místech sanovat neúnosné podloží lomovým kamenem, někde použili geomříž. Za Stájí ve směru na Zhoř byl ve stoupání na kraji lesa vyhlouben zářez, díky němuž už není kopec tak prudký. Kraj také nechal vysadit desítky nových stromů vhodných do extrémnějších povětrnostních podmínek Vysočiny.

Po znovuotevření silnice se ulevilo především obyvatelům Zhoře.

„(Stavbaři) odřízli pět set lidí od světa, původně se tento úsek měl dělat na etapy,“ poukazuje na značné dopravní komplikace starosta obce Vladimír Čížek. „Alespoň že platila dvouměsíční výjimka na přejezd přes vrchní křižovatku napříč přes stavbu,“ dodal.

Jak se budou chovat řidiči?

Po rozšíření silnice a mírném narovnání zatáčky se starosta obává, jak budou řidiči dodržovat rychlost.

„Chceme, aby se omezení rychlosti přesunulo na označník vesnice. Tam, kde byla sedmdesátka, se jezdí devadesát, a tam, kde je padesátka, se jezdí sedmdesát,“ všímá si Čížek.

Od označení obce ve směru od Žďáru se v minulosti mohlo až po zatáčku pod kopcem jezdit sedmdesátkou, po rovince kolem družstva, kde často hlídkují policisté, pak padesátkou. Opravu silnice však starosta kvituje.

„Jsem rád, že to dopadlo, obzvlášť v době, kdy kraj nemá peníze. Ani jsem nedoufal, že se do toho pustí, vzhledem k miliardám blokovaným ve Sberbank,“ zmínil Vladimír Čížek známé problémy se zkrachovalou bankou, kde má kraj zmrazené dvě a čtvrt miliardy.

U lesa nad obcí navíc vznikl val z hlíny, která byla při rozšiřování silnice vytěžena, ten nyní funguje jako protihluková stěna. Na sypaný val chce nechat starosta vysadit bezúdržbovou zeleň, aby se ještě zvýšila míra pohlceného hluku.

Na opravu čeká další část

V minulosti už vznikly obchvaty Bohdalova a Jamného, před dvěma lety vyrostly na frekventované trase obchvaty Velkého Beranova a Nových Domků, ve stejné době se otevřela také přeložka kolem Nového Veselí a Budče.

Jaké další úseky na bezmála čtyřicet kilometrů dlouhé trase bude investor řešit?

„V budoucnu má Kraj Vysočina v plánu navázat opravou další části této páteřní krajské komunikace, od lesního úseku před obcí Stáj až na hranici okresu Jihlava/Žďár nad Sázavou. První kroky už kraj učinil. Má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„Jsem spokojený, protože doprava přímo v Novém Veselí se výrazně zklidnila. S tím souvisí i bezpečnost,“ reaguje staronový starosta městyse Nového Veselí Zdeněk Křivánek, jenž obchvat aktivně podporoval. „Pozitivní je i ten úsek opravovaný v letošním roce, kvalita trasy Žďár - Jihlava se zlepšila. Ještě zaslouží vyřešit Rytířsko,“ dodává.

Právě vesnička se známým penzionem kousek od dálnice bude další v pořadí. Před deseti lety brzdil přípravu obchvatu, jehož trasování už je vyznačené například na mapovém portálu Mapy.cz, neústupný majitel pozemků. Nyní se podle aplikace Katastr v kapse zdá, že většina pozemků na trase už patří Kraji Vysočina.

„Připravujeme akci ‚II/353 D1 - Rytířsko-Jamné‘. Je to úsek od dálnice D1 na začátek už dokončeného obchvatu obce Jamné. Pokud vše půjde bez problémů, hlavně majetková příprava, předpokládáme realizaci v roce 2024–2025. Jinou velkou akci na trase Jihlava - Žďár nepřipravujeme,“ reagovala na dotaz MF DNES mluvčí kraje.

Úplně poslední bude Rudolec

Poslední vesnicí bez obchvatu by pak zůstal Rudolec, který však má silniční stavbu zanesenou v územním plánu.

„Když se začínaly plánovat obchvaty, Rudolec byl úplně na posledním místě. Teď bude na řadě Rytířsko a pak teprve my, to si řídí kraj. Čeká nás jednání s vlastníky pozemků,“ říká nový starosta Rudolce Jan Fröhlich. „Zatím jsme v této věci nic nedělali. Myslím si, že to bude docela složité jednání. Obchvat je naplánovaný nad zámkem a přetne pozemky řady vlastníků,“ upozorňuje.