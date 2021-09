Oprava průtahu Žďárem ucpává okolní ulice, stěžují si jejich obyvatelé

Momentálně by se měla uzavřít napojení do ulic Nová a U Pily, která šoféři s oblibou využívají jako neoficiální objízdnou trasu, stejně jako další úzké ulice v přilehlé čtvrti převážně rodinných domů. Chtějí se tak vyhnout čekání u semaforů a dlouhým kolonám. Tamní obyvatelé však nesou mnohonásobné a již dlouho trvající navýšení provozu a ucpání ulic auty velmi nelibě.



„Stížnosti samozřejmě jsou, zvláště co se týče ulic Luční a Vejmluvova, kde bývají auta obyvatel často odstavená podél komunikace, takže průjezd většího množství vozidel je tu problematický. Apelovali jsme na místní, aby se alespoň po dobu rekonstrukce snažili svá auta parkovat v garážích nebo na vjezdech do domu. Musím říct, že odstavených vozidel pak díky tomu o něco ubylo,“ popsal Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Na prostorech se sníženým obrubníkem, jež v těchto ulicích přiléhají k silnici, totiž stání aut zakázáno není, a jsou proto obyvateli hojně využívány. „Riziko nějakých dopravních potíží jsme se snažili snížit také kontrolou a místy i úpravou zeleně na místech, kde by mohla bránit v rozhledu,“ připomněl další opatření Kunc.

Dodal, že hlídky do inkriminovaných čtvrtí pravidelně zajíždějí, ale k tomu, aby byly monitorovány po celou dobu oprav, nemají strážníci dost personálních kapacit.

„Pustit dnes na ulici děti je nemyslitelné“

Podle místních šoféři často nerespektují omezení rychlosti ani značky zakazující vjezd, které byly ve čtvrti rozmístěny - například v ulici U Pily. „Každý si tu jezdí, jak chce. Vídám denně stovky aut, jejichž nervózní řidiči se tady proplétají, zákaz nezákaz, a hledají nejvhodnější trasu, aby ušetřili pár minut a vyhnuli se koloně. Možná je sem vede i navigace, nevím. Ale pustit ven na ulici, zvláště odpoledne, třeba děti, to je teď prostě nemyslitelné,“ prohlásila jedna z obyvatelek Nové ulice.

Opravy silnice přinášejí komplikace i mnoha lidem, již tuto trasu ze severního okraje města do centra využívají pro cestování městskou hromadnou dopravou (MHD) za prací. Aby byl dodržen ranní dojezd autobusů do průmyslové zóny, musely být některé spoje zrušeny.

„Omezení se dotýkají zastávek MHD Bezručova - stadion a Bezručova - U Pily, Vejmluvova a Sychrova, které jsou podle úseků prací dočasně zrušeny nebo omezeny. Informace o MHD lze sledovat na zastávkách, webu a Facebooku města,“ informoval mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.



Na dobu uzavírky mohou cestující využít projíždějící linkové autobusy. Zakoupený lístek pak platí i pro přestup do následného linkového autobusu v zóně Žďár nad Sázavou s výstupem na zastávce v průmyslové zóně v Jamské ulici.

Oprava bude pokračovat i v příštím roce

Se složitou dopravní situací se budou muset lidé prát ještě po většinu podzimu. Do 4. října má být dokončena druhá etapa nyní rozdělaného úseku Bezručovy ulice. Následovat bude její další, 360 metrů dlouhá část až po odbočku do ulice Purkyňova. Rekonstrukce tohoto úseku, opět rozdělená do dvou podetap - půlí vozovky, přinese uzavírky odboček od ulic Purkyňova či Zelenohorská. Hotovo má být do konce října, čímž práce pro letošek pravděpodobně končí.

„Zbývající, 363 metrů dlouhý úsek v ulici Bezručově směrem k mostu u zámku dokončíme v příštím roce,“ upřesnil Martin Buček za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Vysočině s tím, že v roce 2022 se bude s opravou průtahu pokračovat Santiniho ulicí až pod čerpací stanici ve směru na Stržanov.

Důvodem pro rekonstrukci průtahu je dle ŘSD celá škála poškození od příčných i podélných trhlin až po vyjeté koleje. Mění se ale třeba i poškozené obrubníky.

„Diagnostika také ukázala ztrátu asfaltového tmelu, až hloubkovou korozi. Je tak třeba obnovit kryt vozovky a lokálně provést sanaci konstrukčních vrstev včetně výměny podloží,“ vysvětlil Buček.