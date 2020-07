Žďár instaluje chytré semafory, řidiče však změny na křižovatkách matou

Právě tyto finální činnosti, jež s sebou nesou i občasnou nutnost úplného vypnutí světel, působí dle vedení města aktuální, avšak jen přechodné zhoršení plynulosti dopravy.

„Celý proces by měl skončit tento týden, nejdéle pak během toho následujícího,“ ujistil žďárský starosta Martin Mrkos.

Do budoucna má telematika zajistit rychlejší průjezd autobusů MHD a vozidel integrovaného záchranného systému Žďárem, plynulejší provoz i snazší řešení kolizních situací na silnicích.

Zatím ale změna spíše zvedla vlnu nevole u řidičů, kteří ji komentují na diskusním fóru města i sociálních sítích. Stížnosti se množí.

„Když jedu nakoupit, tak mi cesta přes Žďár trvá dvacet minut, někdy i víc. Pracuji kousek od Komerční banky a tudíž na hlavní křižovatku vidím přímo. Celý den je to jedna velká kolona,“ uvedla jedna z diskutujících na městském Facebooku.

Zelené proti sobě řidiče překvapily

Do nečekané situace se dostal i Pavel Dvořáček. „Když jsem jel na zelenou od Lidlu doleva, vyřítilo se proti mně auto v protisměru, co mělo zelenou také. Nečekal jsem to, v minulosti fungovaly semafory jinak, protisměr stál. Musel jsem dávat přednost, stejně jako řada aut za mnou. Pak se křižovatka hezky zašpuntovala a nemohli projet ani řidiči, jimž mezitím blikla zelená na hlavní silnici směr náměstí. Byl to jeden velký chaos. A to nemluvím o špatném načasování na začátek prázdnin a navíc v době, kdy je uzavřená Studentská ulice,“ vyjádřil se šofér.

Na nový systém si ale budou muset motoristé zvyknout, protisměr bude proti sobě pouštěn i po finálním vyladění chytrých semaforů.

„Takové křižovatky jsou běžné i v jiných městech a platí pro ně pravidla silničního provozu podle platných zákonů. Všechny křižovatky, kde to tak v současné době funguje, mají dostatečný prostor, aby při dodržování všech pravidel nebyly ucpávány. To, proč se tak děje, je dáno i nekázní řidičů, kteří vjíždí do křižovatky na oranžovou, někdy i červenou. Bohužel,“ konstatovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Radnice si hodně slibuje od generelu dopravy

Nyní nová zařízení čekají ještě zmiňované úpravy a také zkušební provoz, který potrvá do konce září. Náklady na zřízení dopravní telematiky činí 13 milionů korun, přičemž 9,4 milionu bude hrazeno z dotace, již se městu povedlo získat.

Ulevit dopravě by v budoucnu měl i generel dopravy - studie dopravních situací, návyků řidičů či problematiky parkování. „Díky generelu budeme na řadu let dopředu vědět, jaké silnice z hlediska dopravy ve městě mají smysl, a které ne, proto na něj kladu velký důraz. Obchvat je modla, která je ale vzdálená. Navíc v gesci státu. Může se ukázat, že propojenější síť místních komunikací uleví dopravě víc než gigantická stavba za miliardy korun,“ uvedl starosta Mrkos.