Kolaps dopravy a kolony přes celé město. Žďár paralyzovala oprava průtahu

„Dopravu komplikuje uzavřená silnice na Jimramov kvůli stavbě kruhového objezdu v Novém Městě na Moravě, kdy objízdná trasa vede přes těsně přilehlou žďárskou křižovatku. Dále pak uzavírka komunikace I/19 v obci Simtany, kde je objízdná trasa pro nákladní dopravu vedena přes Žďár. Uzavírku silnice v obci Simtany i ve Žďáře naplánovalo souběžně ŘSD,“ popsal Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.



Podle investora akce je však současné řešení nejpřijatelnější možnou variantou.



„Objízdná trasa Žďárem není vedena pouze kvůli prováděné opravě komunikace I/19 mezi Stříbrnými Horami a Simtany, ale rovněž kvůli paralelně probíhající rekonstrukci kanalizace a vodovodu v obci Pohled, kde je investorem obec. Tedy probíhají zde dvě akce v rámci jedné uzavírky,“ upozornil Martin Buček za ŘSD na Vysočině.



Dodal, že se jedná o objízdnou trasu pouze pro nákladní dopravu, jejíž intenzita v nyní uzavřeném žďárském úseku činí v průměru 500 vozidel za den.

„Ve vztahu k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a stavu komunikací je účelné tento nákladní tranzit přesměrovat na objízdné trasy po silnicích prvních tříd, což je i tento případ,“ dodal Buček.

Situace se zřejmě nezlepší po celé prázdniny

Kolon se Žďárští jen tak nezbaví, opravy hlavního tahu, ulic Jungmannova a Bezručova, jsou naplánovány po celé léto. Ještě tuto stavební sezonu by se mělo pokračovat, zatím bez přesných termínů, až k baroknímu mostu u zámku. Další úsek vedoucí Santiniho ulicí až pod čerpací stanici za městem bude následovat příští rok.

Harmonogram prací První etapa: 12. - 19. 7. Jungmannova ulice od křižovatky s ulicemi Wonkova a Dolní. Uzavřena je polovina vozovky včetně vjezdu na parkoviště u zimního stadionu (náhradní parkování: Libušínská ulice)

Druhá etapa: 20. 7. - 5. 8. Jungmannova ulice od křižovatky s ulicemi Wonkova a Dolní. Uzavřena bude druhá polovina vozovky včetně vjezdu do Šípkové ulice

Třetí etapa: 6. - 22. 8. Jungmannova ulice, další část. Uzavřena polovina vozovky včetně vjezdu do Šípkové ulice a odbočky do ulice Krátká

Čtvrtá etapa: 23. - 30. 8. Jungmannova ulice, uzavřena druhá polovina úseku z třetí etapy

„Uzavírka na silnici první třídy, i když jen částečná, řidiče vždy bolí. Zvlášť, je-li to ve městě. Nezbývá než zatnout zuby, obrnit se trpělivostí, občas si zanadávat. ŘSD má důvody, proč sedmatřicítku opravit,“ uvedl starosta Martin Mrkos. K rekonstrukci za zhruba 41 milionů korun ŘSD přistupuje kvůli řadě poškození vozovky - od trhlin až po vyjeté koleje.

Láteření však nezní jen z úst řidičů projíždějících městem. Velké dopravní zátěži jsou vystaveni i obyvatelé přilehlé čtvrti Vysočany a lokality pod Zelenou horou. Šoféři znalí místních poměrů totiž uzavírku objíždějí labyrintem úzkých uliček v této jindy klidné zástavbě vesměs rodinných domů. Město zatím přistoupilo jen k opatřením v Luční ulici, jež jako neoficiální objížďka slouží nejčastěji - rychlost je tam snížena na 30 km/h. Podle místních je to ale k ničemu, když její dodržování nikdo nekontroluje.

„Provoz se tu zvýšil mnohanásobně, děti teď před dům určitě pouštět nebudu. Ulici, která je úzká a dvě auta se tam sotva vyhnou, využívá hodně lidí jako zkratku bohužel i normálně, natož teď. Se sousedy jsme se shodli, že by mohla pomoci instalace příčných prahů, aby tudy auta jezdila alespoň pomalu,“ vyjádřila se Pavla Poulová, která v Luční ulici se svojí rodinou bydlí.



Potíže čekají i návštěvníky očkovacího centra

Uzavírkou se také zkomplikoval příjezd k očkovacímu centru ve sportovní hale na Bouchalkách. Vjezd k zimnímu stadionu je zavřený a s ním i parkoviště u haly. Návštěvníci centra proto musí využívat náhradní odstavnou plochu v Libušínské ulici. Nejde však o dlouhodobé omezení.

„Týká se to pouze první etapy do 19. července, kdy budou probíhat práce v jízdním pruhu přiléhajícím ke straně Sportbaru. Poté se práce přesunou do druhého jízdního pruhu, čímž dojde ke zprovoznění příjezdu k hale,“ sdělila místostarostka Ludmila Řezníčková s tím, že k zásobování očkovacího centra je nyní přechodně využívána část cyklostezky od řeky Sázavy.

Dopravní ruch ve městě by měl alespoň trochu opadnout po dokončení oprav části silnice mezi Simtany a Stříbrnými Horami. „Její zprovoznění máme v plánu do poloviny srpna,“ dodal Martin Buček z ŘSD.