Zásadní je svoboda lidí i jednotlivce, hlásá lídr Trikolory na Vysočině

Po vyloučení z ODS vybudoval nové politické hnutí, stal se jeho předsedou, ale nakonec Václav Klaus mladší na post rezignoval a rozhodl se vrcholnou politiku opustit. Trikolora se tak půl roku před parlamentními volbami ocitla bez hlavní osobnosti.



„Je za tím jeho osobní rozhodnutí. Tlak na něj byl veliký a neměl to jednoduché,“ říká místopředseda hnutí Trikolora a lídr kandidátky na Vysočině Jan Tesař. „Odchodem Václava Klause z čela jsme přišli o výraznou tvář, ale členem zůstal a je naším garantem pro školství. Navíc nejsme stranou jednoho muže jako někteří naši konkurenti.“

Jan Tesař Třiačtyřicetiletý jihlavský rodák je spolumajitelem firmy známé pod značkou Grand Café.

Od roku 2003 do roku 2012 byl členem ODS, předsedou jihlavské organizace. V následujících dvou komunálních volbách neúspěšně kandidoval jako nestraník za Společně pro Jihlavu.

Od roku 2018 je místopředsedou Trikolory.

Je ženatý, má čtyři děti.

Skutečně? Řada lidí má Trikoloru spojenou právě s Václavem Klausem mladším.

Už je to nějaká doba, kdy se Václav rozhodl, že nebude předsedou a ani nebude kandidovat v podzimních volbách. Nic to nemění na tom, že Trikoloru založil a zaktivoval velký počet skvělých lidí. Ztratili jsme mediálně známou osobnost, ale na kvalitu obsazení našich kandidátek to rozhodně nemá vliv.

Ale i konkrétně vás přivedl do Trikolory Václav Klaus mladší, nemýlím-li se? Proč jste se rozhodl do ní vstoupit?

Nechal jsem se do ní Václavem zlákat proto, že jsem dlouhodobě neměl koho volit. To byl hlavní motiv, proč jsem do toho šel. Mám svoje podnikání, jsem s ním spokojený. Ale když vidím, kam to spěje, nedá mi to jen pasivně přihlížet.

Opravdu se nedalo vybrat z déle etablovaných stran?

V parlamentních volbách jsem naposledy volil Svobodné. Proto, že to byla srdeční varianta, ve stylu svoboda, nízké daně... A v evropských volbách jsem dal hlas SPD, protože jsem chtěl volit nějakou euroskeptickou alternativu.

Se současným fungováním Evropské unie nejste spokojen?

Jsem vůči ní skeptický. Protože je to takový obrovský moloch, jak úřednického aparátu, tak spousty nevolených lidí, kteří o nás rozhodují. De facto si na ně nemůžeme sáhnout, lidem je to hrozně vzdálené. My jsme přesvědčení, že politika by se měla dělat na co nejnižších úrovních. Aby na to občan, který volí, mohl dohlédnout, mohl to kontrolovat. A to Evropská unie není.

Jak by tedy měla vypadat?

Já si Evropskou unii představuji jako příležitost pro svobodné obchodování, pro svobodný pohyb lidí. Ale neměl by se z toho stát jen politický nástroj moci. Podle mě je Evropská unie věc, která Němcům umožnila ovládnout Evropu. Co se jim nepovedlo za války, to dokázali nyní, ekonomickou silou. A myslím, že to není v pořádku.

Patříte tedy mezi lidi, kteří po Brexitu volají také po Czexitu?

Co se týká případného odchodu z Evropské unie, vždy by o něm měli rozhodovat občané. My bychom určitě byli pro nějaké referendum o setrvání v Evropské unie. Nemyslím si ale, že v tuto chvíli je to úplně aktuální téma. Spíš bychom měli držet nějakou V4 (aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska - pozn. red.). S dalšími zeměmi, které jsou vůči Evropské unii skeptičtější, bychom měli držet basu a společnou linii. Vytvořit vliv a prosazovat národní zájmy. My říkáme: české zájmy na prvním místě. Chceme zachovat suverenitu, o svých zákonech si rozhodovat sami. Dneska je to tak, že z Evropské unie nám chodí zákony, které naši poslanci musí přijímat. A to by tak být určitě nemělo.

Do aktuálních parlamentních voleb nejde Trikolora sama, ale v politické formaci se Svobodnými a Soukromníky. Proč?

Jsme formace tří stran, de facto čtyř, protože se k nám připojil ještě Manifest.cz. Což byli původně aktivisté proti covidovým omezením, kteří jsou nyní regulérní strana a budou na našich kandidátkách. Souvisí to s naším programem. Když se řekne Svobodní, je to strana, která byla vždy pravicově hodně založená. My v Trikoloře jsme stejně pravicově založeni. I pro nás je zásadní svoboda lidí, svoboda jednotlivce. Možnost podnikat, možnost pracovat, možnost se zcela dobrovolně rozhodnout, zda se nechat očkovat.

Myslíte, že ta nyní v Česku není?

Chceme podporovat pracovité lidi. Lidi, kteří chtějí něco tvořit. A ne rozdávat peníze jen tak. Prostě by mělo platit, že bez práce nejsou koláče. Chceme nízké daně: stát má být úsporný, a ne utrácet zbytečně. Obzvlášť pokud dotyčný pracovat nechce.

Může si stát po covidové době dovolit nízké daně?

To je takový tradiční omyl socialistických vlád, které tady máme nebo jsme měli. Když jsou vysoké daně, což jsou již nyní, tak to lidi demotivuje. Když jim stát skoro všechno sebere, proč se dřít nebo se snažit něco vytvořit. Pokud stát nechá peníze lidem, lidé mohou nakupovat, firmy investovat, rozvíjet se, zahraniční firmy zde budou danit své zisky radši než jinde, a to vše dohromady způsobí, že výběr daní bude ve finále vyšší. Sdírat stále více občany a firmy na daních je sice pro vládu pohodlnější, ale velmi krátkozraké. Nelze se stále jenom zadlužovat.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Janem Tesařem, krajským lídrem Trikolory, Svobodných a Soukromníků pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla v Poslanecké sněmovně.

Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příští díl se zaměří na vysočinského lídra ČSSD Jiřího Běhounka.

Zahrajme si takovou hru, bez ohledu na aktuální průzkumy, představte si, že by vaše politická formace volby vyhrála. Co byste chtěli udělat jako první?

Teď je především potřeba napravit škody, které způsobila vláda obrovským zadlužením skrz covid. Přestat plýtvat a vyhazovat peníze za nesmyslné testování třeba dětí ve školách. Chtěli bychom nastavit celé fungování státu tak, aby se hospodařilo opravdu jen s penězi, které máme. Daně mají být nízké, motivační, aby lidé vydělávali hlavně sami na sebe. Spousta lidí si neuvědomuje, že sedmdesát procent času pracuje na stát, který to pak rozfrcá za nesmysly. A třetí, ale řekl bych asi nejdůležitější, je ochrana svobody lidí. Protože nejsme názoru, že příčinou toho, co se tady děje, je covid. Ten jen zafungoval jako určitý urychlovač tendencí regulovat naše životy.

Jakých?

Stát, nejen náš, se snaží lidi a jejich životy kontrolovat, monitorovat, řídit, regulovat. Na každém rohu máme kamery, velký bratr na nás dohlíží. Pod hesly jako musíme chránit vaše zdraví nebo bezpečnost se ořezávají naše svobody. My hájíme jednotlivce, na prvním místě.

A jak vnímáte rozdělení společnosti na očkovaný nebo neočkovaný proti covidu?

My celou dobu říkáme, že očkování má být dobrovolné. Nemáme nic proti lidem, kteří se naočkovat nechali. Stejně tak nechceme omezovat nikoho, kdo se naočkovat nenechal. Já osobně jsem se naočkovat nenechal, maminka naočkovaná je. Ale z našeho hlediska to nehraje roli. Nerozdělujeme lidi na očkované a neočkované. To dělá stát. A dělají to způsobem, že chtějí zvýhodňovat očkované lidi a naopak komplikovat život lidem neočkovaným. Což je neskutečné! Není možné ve svobodné společnosti tímto způsobem postupovat. Není možné proměnit medicínu jen na obchod s vakcínami.