Už to dál nešlo. Další nájemník opustil oblíbenou městskou restauraci

„Bohužel, začínali jsme zrovna v té nejhorší možné době. Kdybychom měli restauraci o rok dřív, měli bychom nějaký kapitál a možná podnik udrželi,“ pokrčil rameny Aleš Jirgl.

Radniční restauraci otevíral loni 6. února. Prošel si s ní všemi etapami opatření proti šíření koronaviru. Až do konce loňského roku držel otevřené alespoň výdejní okénko, dál už to ale nešlo.



„Lidé ještě mají do Vánoc chuť utrácet, pak ale leden a únor bývají hodně slabé. Naposledy jsme vařili 23. prosince a pak už jsme ani neotvírali,“ popisuje.

Mnoho obyvatel Brodu zprávu o konci Aleše Jirgla téměř oplakalo. Během posledního roku si restaurace získala nebývalou pověst, podle mnohých se stala nejlepší a nejreprezentativnější v celém městě. Podle provozního se konečně podařilo vyvrátit tvrzení, že podnik trpí absencí vchodu přímo z Havlíčkova náměstí.

„Taková podpora mě velice potěšila, ale fakt už to nešlo dál. Restaurace zůstávají zavřené a nikdo neví, jak dlouho to ještě může trvat. Ta nejistota je nejhorší,“ zmiňuje Jirgl.

Kdyby nechal lidi ve štychu, už by se nevrátili

Domnívá se, že by složitou situaci mohl ustát jen v případě, že by propustil všechny zaměstnance a až by se restaurace mohly otevřít, znovu by je nabral zpět. Takovou cestou ale jít nechtěl.

„Dalo velké úsilí náš tým sestavit. Nechtěl bych lidi nechat ve štychu. Mnozí by to oprávněně brali tak, že jsem se na ně vykašlal. Zpět už by se nevrátili a sestavovat kolektiv znovu už by se mi nechtělo,“ vysvětlil.

Poslednímu nájemci se podařilo vyvrátit tvrzení, že restauraci chybí vstup z Havlíčkova náměstí. Hlavní vchod má zařízení v zadním traktu Staré radnice, kde se ujala i terasa a letní zahrádka.

Místo toho skončili všichni. S městem, jež Starou radnici vlastní a do úprav restaurace v rámci rekonstrukce budovy vložilo spoustu milionů, se Aleš Jirgl dohodl na předčasném rozvázání nájemní smlouvy. Sám si našel práci, v supermarketu v Humpolci dělá zástupce vedoucího.

„Netrvali jsme na dvouměsíční výpovědní lhůtě. Vyšli jsme tím nájemci vstříc. Za současné situace by bylo absurdní ho ještě více ždímat,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Radnice už vyhlásila výběrové řízení na nového provozovatele restaurace. V prvním termínu se nikdo nepřihlásil, ale hned po něm se jeden zájemce objevil. „Máme tu první obálku. Otevřeme ji a nabídku posoudíme na radě města za dva týdny,“ podotkl Stejskal.

Vedení města trvá na tom, aby sklepní prostory Staré radnice i nadále sloužily pro účely restaurace. „Nedovedu si představit, že by tam bylo něco jiného, třeba galerie,“ podotkl Stejskal.