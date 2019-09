Kritizovaná oprava hráze je u konce, rybník u Telče se začne napouštět

„Podařilo se nám dokončit opravy přesně podle projektu a technického harmonogramu,“ je spokojený Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), která státní rybník spravuje.

Aktivisté, kteří proti opravě hráze a vypuštění rybníka protestovali, jsou s hodnocením výsledku zatím opatrní.

„Práce vypadají na první pohled dobře, ale na konečná slova je ještě brzy. Uvidíme, až bude rybník napuštěný. Také budeme požadovat kontrolu faktur, nevíme, kolik bylo odtěženo bahna a jaký byl na stavbu použit materiál,“ řekl za aktivisty Michal Salamánek z petičního výboru.

Zároveň znovu zopakoval, že zakázka byla podle nich zbytečná a drahá. „Nikdo nás stále nepřesvědčil o tom, že byla původní hráz poškozená a oprava nezbytná,“ dodal.

Aktivisté po celou dobu upozorňovali na to, že postup při opravě hráze považují za příliš velký zásah do přírody a ekosystému.

Podle AOPK však byla hráz dlouhodobě v havarijním stavu a prosakovala. Pokud by se hráz protrhla, ohroženo by bylo podle AOPK hned několik obcí.

Provizorní opravy z předchozích let se ukázaly jako neúčinné. Opravit hráz tedy bylo z jejich pohledu nezbytné. „Všechny studie a expertizy, které jsme si nechávali zpracovat, jednoznačně prokázaly, že průsaky hráze jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné,“ konstatoval Hlaváč k nutnosti hráz opravit.

Vhodný na koupání bude možná už příští sezonu

Odpůrci zásahů u Velkého Pařezitého rybníka kritizovali nejenom vypouštění rybníka v době dlouhotrvajícího sucha, ale také množství pokácených stromů. AOPK to však odmítá.

„Žádný strom nebyl pokácen nadarmo a bez povolení. Zeleň se vykácela opravdu jenom v tom nejnutnějším a schváleném rozsahu,“ ujistil Václav Hlaváč.

Náhradní výsadba za tyto stromy nebyla stanovena. „Rybník je obklopen lesem, tudíž by nebylo kam sázet, a na návodní straně hráze nám to zase neumožňují předpisy,“ poznamenal zástupce AOPK.

Petenti také volali po tom, aby se Velký Pařezitý rybník nechal celý odbahnit, když už je voda vypuštěná. Ale to se nestalo.

„Rozsáhlejší odbahnění rybníka ve větším množství by nebylo účelné ani z hlediska vodohospodářského, ani z hlediska ochrany přírody. Navíc by tu akci znatelně prodražilo,“ vysvětlil Hlaváč s tím, že se odbahňovalo pouze v blízkosti hráze.

Od pondělí by se měl rybník opět začít napouštět. „Předpokládáme, že pokud bude alespoň trochu normální zima se sněhem, měl by být rybník napuštěn po jarním tání. Domníváme se, že za optimálních podmínek by se tam mohli lidé koupat už příští sezonu,“ dodal zástupce AOPK.

Celý projekt obnovy hráze a výpusti vyšel na 41,7 milionu korun bez DPH.

Velký Pařezitý rybník je známý svou velmi čistou vodou – pokud jde o kvalitu, jednou z nejlepších na Vysočině. Patří proto mezi oblíbená rekreační místa v jižní části kraje.

Rybník je součástí přírodní rezervace o rozloze 26 hektarů. Nedaleko se nachází velký kemp.