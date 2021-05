Kvůli zřízení prvosledových hlídek přišlo Nové Město o část policistů

Téma počtu policistů otevřel například opoziční zastupitel Libor Černý (ANO), který dříve tamní obvodní oddělení policie vedl.

„Nové Město na Moravě si nezaslouží, aby bylo jako obec s rozšířenou působností na nižší kategorii než jiné takové obce. Je dobře, že přibývá prvosledových hlídek a Bystřici to přeji, ale nelze to dělat na úkor jiného výkonného útvaru,“ řekl MF DNES Černý, který je po odchodu od policie poradcem ministra obrany.



Podle Černého byl plán bývalého krajského vedení policie před dvěma roky, když z obvodního oddělení odcházel, opačný. „Počítalo se s navýšením počtu policistů na oddělení na 27,“ pravil.

Na zastupitelstvu prosadil do zápisu usnesení, že zastupitelé nesouhlasí se snižováním početních stavů na obvodním oddělení a pověřují starostu jednáním s příslušnými orgány policie.

Černý: Kde je nemocnice, nelze policii oslabit

Podle starosty Michala Šmardy jde o taktické rozhodnutí krajského policejního ředitelství, jež se obešlo bez konzultace s vedením města.



„Podle policie to nebude mít vliv na bezpečnostní situaci v Novém Městě. To ale neznamená, že to není důležitá věc a nebudeme se jí zabývat,“ reagoval Šmarda (Lepší Nové Město).

Podle něj se některé informace, které zazněly na zastupitelstvu, ukázaly jako nepravdivé. „S funkcionáři policie si ještě sedneme a vyjasníme si podrobněji, zda jsou ohroženy některé bezpečnostní aspekty. V červnu budu zastupitele informovat,“ dodal starosta.

Libor Černý tvrdí, že je přesun policistů chybou. „V místě, kde sídlí nemocnice, není možné oslabovat policii, nemůžeme trpět nějakými dojezdovými kružnicemi,“ poukázal Černý na přítomnost zdravotnického zařízení, které patří mezi takzvané měkké cíle, tedy místa s vysokou koncentrací lidí a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Do této kategorie patří i Vysočina Arena, kde však při velkých sportovních akcích platí speciální opatření, při kterém je nasazen násobně větší počet policistů.

Na ředitelství mají jiná čísla než uvedl kritik

Na zastupitelstvu Černý uvedl, že v Novém Městě zůstane pouze 16 policistů. Krajské policejní ředitelství operuje s jinými čísly.

„V Novém Městě na Moravě byl k 1. dubnu plánovaný počet 22 systemizovaných služebních míst. K 1. květnu je na obvodním oddělení plánovaný počet 18 systemizovaných služebních míst,“ vyjádřila se policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že čtyři služební místa jsou přesunuta do Bystřice nad Pernštejnem.

„Stanovení početních stavů policistů na jednotlivých obvodních odděleních je závislé na celé řadě faktorů, mezi které patří velikost daného služebního obvodu, nápad trestné činnosti, ale také skutečnost, zdali na daném obvodním oddělení jsou nebo budou zřízeny prvosledové hlídky,“ vysvětluje Čírtková. S jinými přesuny podle ní krajské policejní ředitelství nepočítá.

Dosud byli takto vyčlenění policisté pouze v okresních městech a do systému prvosledových hlídek bylo podle mluvčí zapojeno také pohotovostně eskortní oddělení z Jihlavy a speciální jednotka z Dukovan.

Prvosledové hlídky budou i v menších městech

Prvosledové hlídky vzniknou postupně také na obvodních odděleních v Chotěboři, Humpolci, Moravských Budějovicích, Telči a Velkém Meziříčí.

„Je to věc státní správy a uspořádání policie, podle ní má větší smysl rozprostřít tyto jednotky na větší území, je to strategické rozhodnutí,“ vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska. „Jsem rád, že tady bude posílena bezpečnost,“ dodal.



Kdy přesně prvosledové hlídky v ostatních menších městech vzniknou, zatím není jisté. „Bude záležet na tom, jak budeme přijímat nové policisty, jak bude probíhat jejich výcvik a jak se podaří je materiálně vybavit,“ reagovala Čírtková.

Prvosledová hlídka má za úkol v krátkém čase reagovat na hrozby terorismu a mimořádné bezpečnostní situace. „Proto je důležité brát na zřetel rozmístění těchto hlídek v daném teritoriu, aby se podařilo zajistit optimální dojezdové časy,“ pověděla policejní mluvčí.