Domácí pálenky bude málo, není ji z čeho dělat. Chybí hlavně švestky

„Je to opravdu extrémní neúroda, takhle mizernou sezonu jsme neměli snad od roku 1986, kdy naše pálenice zahájila provoz,“ prohlašuje Josef Hedbávný, předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu (ČZS) ve Žďáře nad Sázavou.



Zákazníci podle jeho slov do palírny, která tento rok zahájila provoz 5. srpna, téměř nechodí - nemají s čím.

„Švestek je minimum a jsou bohužel ve většině případů hodně červivé nebo padají ze stromů už nahnilé. Maximálně lidé dovezou nějaké meruňky, které pořídili někde na jižní Moravě. Ty jsou letos docela pěkné a je jich dost, ale tady na Vysočině se jich pěstuje minimum,“ přibližuje Hedbávný.

Situace není lepší ani jinde, s mizernou sezonou se už smiřují třeba v pálenici v Kozlově u Křižanova na Žďársku.

„Občas někdo přinese nějaké třešně, ale i těch bylo letos méně než jindy, pak meruňky, pomalu začínají ryngle, hrušky… Všeho je ale pomálu, alespoň tady v regionu. A to nemluvím o švestkách - stačí se rozhlédnout po stromech v okolí,“ povzdechl si Karel Eliáš z kozlovské pálenice.

Švestky jsou dost červivé

S tím, že letošní výdělky nebudou vysoké, už počítají také v pěstitelské pálenici v Pacově na Pelhřimovsku.

„Je to dáno jednak tím, že je prostě tento rok méně ovoce. Dalším důvodem je ale i fakt, že loni byla sezona zase extrémně dobrá a lidé si udělali zásoby destilátu klidně i na několik let dopředu, takže teď nemají potřebu za každou cenu shánět ovoce na vypálení,“ vysvětluje provozovatel pacovské pálenice Pavel Vaněk.

Minulý rok k němu do provozovny mířilo spoustu zákazníků, kteří se rozhodli nechat si vypálit vlastní destilát vůbec poprvé. „Lidé už prostě nevěděli, co s tím vším ovocem dělat. Letos to bude určitě jiné, ale hlavní sezona švestek a jablek teprve začíná, tak nechci dělat ukvapené závěry,“ podotkl Vaněk.

S úrodou dvou oblíbených druhů ovoce, které končí nejenom v domácích pálenkách, ale v případě jablek i zužitkované na mošt, to však nevidí růžově ani sami zahrádkáři.

„Na jaře všechno vypadalo docela dobře, stromy mi pěkně vykvetly. Radovali jsme se s manželem, že se bude opakovat loňská úroda, ale nakonec jsme rádi, že máme pár švestek na koláč a do knedlíků. Z toho, co není plesnivé, protřídím ještě pořádnou část plodů, které jsou totálně prožrané červy. Jablka nějaká máme, ale jsou jen malá a taky dost červivá,“ postěžovala si pěstitelka Ivana z Luk nad Jihlavou.

Drobnější ovoce lidé nenosí

Svoji roli v tom podle zahrádkářů může hrát například letošní vrtkavé jarní počasí. „Švestky kvetly tento rok hodně, jenže pak přišel studený týden a téměř nelétaly včely, které by květy opylovaly. Na stromech jsem já osobně teď moc švestek neviděl - myslím si, že úroda bude oproti loňsku tak dvacetiprocentní. A obávám se, že výrazně lepší to nebude ani v případě jablek,“ podotkl Otakar Šuhaj, místopředseda a tajemník základní organizace ČZS Žďár nad Sázavou 3 - Stalingrad.

Jako přirozený koloběh přírody vnímá letošní nižší úrodu Jaromír Filip, který už léta se svojí manželkou provozuje pálenici v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. „Loni byla skutečně mimořádná sezona. Stromy dostávají zabrat i kvůli velkému suchu, takže samozřejmě musejí také někdy odpočívat. Každý rok nemůže být skvělý,“ míní Filip a věří v úspěšnou úrodu zase v příštím roce.

Jeho zákazníci si zatím nechali vypálit meruňky nebo třešně, podle jeho slov se však jedná spíše o okrajovou záležitost. „Třešně a višně přitom letos docela byly, jenže lidem se dneska tohle drobnější ovoce už prostě nechce sbírat. Raději ho nechají ležet na zemi a shnít. Podobné je to i v případě mirabelek neboli špendlíků,“ postěžoval si provozovatel pálenice.

Věk jeho zákazníků, kteří jsou ještě ochotni vynaložit námahu ke sběru a následnému zužitkování ovoce, je prý kolem šedesátky.

„Mladé už to neláká, čím dál míň lidí i zavařuje, dělá kompoty a marmelády. Většina populace má dost peněz na to, aby si tyhle věci případně koupila. Přitom produkty z domácích výpěstků, to je něco úplně jiného,“ zdůraznil Jaromír Filip, který je sám nadšený zahrádkář a snaží se zužitkovat všechno, co vypěstuje.