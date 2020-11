Jen co ŘSD zveřejnilo trasu nové přeložky přes garáže, stoupl o ně zájem

Žádost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o zrychlené projednání změny územního plánu brodští zastupitelé schválili 27. října. Necelé dva týdny poté už obyvatelé sídliště Výšina, k němuž garáže nad areálem technických služeb v lokalitě nazývané Cihelna patří, našli v poštovních schránkách vzkazy, že zájemci garáže od současných vlastníků odkoupí.

„U bytu, kde bydlíme, bohužel není sklep, a proto hledám místo, kde bychom mohli uskladnit přebytečné věci. S dítětem se kupí věci rychle, ale jelikož nás čeká další přírůstek do rodiny, tak je zároveň nechceme vyhazovat, protože pro ně časem budeme mít využití,“ píše se v jednom z dopisů, které obyvatelé sídliště obdrželi.



„Za garáž vám nabízím částku u mé horní hranice finančních možností, a to 55 až 70 tisíc korun podle jejího stavu. Peníze mám připravené v hotovosti a jsem připravená je složit ihned při podpisu smlouvy,“ stojí dále v dopise.

Podepsaná pod ním je Zuzka Šlemarová. Uvedla i kontaktní údaje včetně mobilního telefonu. Obyvatelům sídliště však začalo být cosi podezřelého, když osobu stejného jména našli na internetu i na facebookových stránkách. Jistá Zuzka Šlemarová pocházející z Vysočiny je totiž investorkou do nemovitostí a dle facebookového profilu správkyní úvěrů Hypoteční banky.

Zájemkyně tvrdí, že o přeložce obchvatu nevěděla

„Máme nějaké byty na investice mimo Havlíčkův Brod. Ale je možné, že je to jen nějaká shoda jmen,“ odpověděla Zuzka Šlemarová nejistě do telefonu na dotaz, zda právě jako investorka do nemovitostí má o garáže v brodské lokalitě Cihelna zájem.

Tvrdí přitom, že o záměru část garáží zbourat a nahradit je novou silnicí, nevěděla. „Mělo by se tam bourat jen pár garáží a já jsem, popravdě, o obchvatu vůbec nevěděla. Upozornili mě na to až lidé, kterým můj dopis přišel,“ tvrdila zájemkyně o koupi.

Oslovení realitní makléři i samotní lidé, kteří tento konkrétní dopis obdrželi, nad ním kroutí hlavou. Formu, jakou je napsaný, považují za neférové hraní na city. Podle mnohých jde o hyenismus a snahu vydělat na neznalých občanech, navíc s odkazem na děti.

„Zarazilo mě tam několik věcí. Zaprvé maminka by určitě nehledala vlastníky garáží v katastru nemovitostí, jak v dopise zmiňuje, ale vylepila by na jednotlivá vrata cedulky. Zadruhé psaní není vlastnoručně podepsáno, ale podpis je okopírovaný. A za třetí přišel v obálce bez známky, je orazítkovaný frankovacím strojem. Tváří se, jako by šlo o firemní korespondenci,“ vysvětluje realitní makléř Milan Šedý.

Musí se jednat o rozsáhlou kampaň, tvrdí vlastníci

„To je strašný hnus. Vánoce za rohem, doba je zlá... Proč třeba neobrat pár brodských dobráků, že jo. Snad té mladé dámě nikdo neskočí na lep,“ okomentovala nabídku v diskusích na Facebooku například Aneta Pospíšilová.

Další diskutující se podivovali nad tím, kolik lidí zájemkyně oslovila. Podle mnohých se jednoznačně muselo jednat o rozsáhlejší kampaň.

„Je to můj nákup, jsem soukromá osoba. Posílala jsem dopisy hromadně, nepodávala jsem je přímo na poště. Nejsem ale z žádné realitky,“ namítala Šlemarová.

Téměř všichni se pozastavují nad cenou, kterou zájemkyně lidem za garáže nabízí. Pětapadesát až sedmdesát tisíc považují za příliš málo.

„Cena je dost nízká. V jiné lokalitě jsem prodal garáž bez elektřiny podstatně dráž,“ zmínil se třeba Tomáš John.

Obvyklá cena garáží se pohybuje mnohem výš

A to potvrzují i realitní makléři. „Zrovna před pěti minutami jsem prodal garáž za 90 tisíc. Byla v horším stavu a bez elektřiny. Nový vlastník si přitom liboval, jak dobře nakoupil,“ zmínil majitel realitní kanceláře a zároveň opoziční zastupitel Milan Plodík.

„Obvyklá cena garáží v Cihelně se bude pohybovat kolem sta tisíc korun, v jiných lokalitách to může být i mnohem víc. Kdybych garáž v Cihelně prodával, začal bych s nabídkou na 120 tisících,“ konstatoval Šedý.

Podle mnohých chce zájemce garáže odkoupit a vydělat na nich. Větří šanci, že se hlavně starší majitelé, kteří už prostory tolik nevyužívají, před Vánoci na nabídku hotovosti snadno chytí. Garáže může nový vlastník pak případně několik let pronajímat a s výrazným ziskem je prodat státu, až se bude blížit stavba přeložky.

„Vstoupíme do jednání s vlastníky s cílem dotčené nemovitosti odkoupit. Budeme nabízet částku, jež vzejde ze znaleckého odhadu. Mělo by jít o cenu obvyklou, kterou u staveb násobíme koeficientem 1,5. Nebude záležet, kdo vlastníkem objektů v tu chvíli bude,“ vzkázala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Jednání o prodeji očekává v horizontu zhruba pěti let.

Doporučení? Neprodávat, nebo se obrátit na realitku

Pokud budeme u garáží v Cihelně za cenu obvyklou považovat 100 tisíc korun - za pět let to může být i více - a vynásobíme to koeficientem, dostaneme 150 tisíc korun. Zisk spekulantů by tedy lehko mohl během pěti let dosáhnout dvou- až třínásobku vložené investice.

Realitní odborníci proto nabádají, aby současní majitelé, pokud vyloženě nemusí, na nynější nabídky nereagovali. „Pokud skutečně garáž v Cihelně musí prodat nyní, měli by se obrátit na jakoukoli realitní kancelář, která jim nabídne vyšší cenu a veškerý servis při prodeji. A pokud nemusí, ať si garáž nechají a prodají ji za pár let přímo státu,“ radí Plodík.

„Podobné nabídky spekulantů nepovažuji za úplně etické. Snaží se vydělat na neznalých lidech, kteří by peněz dostali více, kdyby počkali. Předpokládám, že stát pak nabídne tak férovou cenu, za niž by si zájemci mohli pořídit ve městě garáž novou,“ svěřil se i místostarosta Zbyněk Stejskal.

Podle Plodíka je příchod spekulantů ihned po oznámení důležité stavby obvyklým jevem v každém městě. V Brodě s nimi má radnice neblahou zkušenost z doby výstavby nynějšího severovýchodního obchvatu před necelými dvaceti lety.