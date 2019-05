Jihovýchodní obchvat Brod nespasí, na další část může město čekat roky

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu sám osobě dopravu ve městě nespasí. Aby se třiadvacetitisícovému městu na severu Vysočiny ulevilo, potřeboval by minimálně ještě obchvat jihozápadní, tvrdí kritici. Vedení města doufá, že na tento úsek nebude opět čekat dvacet let.



V polovině května oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že soud definitivně rozhodl v případu vyvlastnění sporného pozemku (podrobnosti zde) a že se obchvat Havlíčkova Brodu začne ve druhé polovině roku stavět. Na radnici ta zpráva vyvolala velké nadšení.



Zároveň se ale začali ozývat kritici tohoto záměru. Podle nich nová stavba ani po dokončení, předpokládaném v roce 2022, dopravu ve městě nespasí a přetíženým ulicím a křižovatkám nepomůže tolik, jak všichni očekávají.



Stále totiž nebude vyřešené napojení Humpolecké ulice, kudy proudí tranzitní doprava od dálnice D1. Kamiony tak budou muset i nadále do centra města na světelnou křižovatku u hotelu Slunce a pak Masarykovou či Lidickou ulicí.



„Humpolecká ulice bude zasekaná i nadále. Vyřešení už se nejspíš nedožiju, když vše trvá tak dlouho,“ povzdechl si v diskusích na sociálních sítích například Jaromír Lapeš. A podobných příspěvků je v diskusích víc.



Jihovýchodní obchvat Brodu Obchvat obkrouží čtvrtinu Havlíčkova Brodu z jihu a východu.

Spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice.

Bude dlouhý přes čtyři kilometry, na trase bude jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky, jedna protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy.

Povede od bývalého motorestu Selská jizba na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Na severovýchodní část se napojí u hypermarketu Albert.

Současně se stavbou obchvatu budou upraveny a přestavěny čtyři kilometry ostatních komunikací, zejména v blízkosti Termesiv, Futaby a Novotného Dvora.

Příjezd po silnici do Havlíčkova Brodu od Humpolce se opravdu ani po uvedení jihovýchodního obchvatu do provozu nikterak nezlepší. Kolony z ulice nezmizí. A o vozidla přijíždějící z toho směru se neuleví ani Lidické či Masarykově ulici.



„Příjezd od Humpolce je velkou bolestí Brodu. Do celé této jihozápadní části města vede jen tato jedna ulice, navíc extrémně vytížená silnice první třídy. Situace je tu kritická spoustu let a město s tím nic nedělá. Jen slepě doufá, že to někdy vyřeší jihozápadní obchvat,“ popisuje brodský řidič Pavel Smetana.



Město připravuje změnu územního plánu

V takovém duchu ostatně odpovídá i Libor Honzárek, místostarosta odpovědný za oblast dopravy. „Předpokládám, že jakmile bude zahájena stavba jihovýchodní části obchvatu, ŘSD s plnou vervou začne připravovat dokumentaci a bude pokračovat v úvodních vizích jihozápadního segmentu obchvatu,“ konstatoval.



Současná neurčitá odpověď ŘSD ale tak optimistická není. „Je zadáno posouzení ekonomické efektivity jihozápadního obchvatu. Výsledky očekáváme koncem června. Pokud budou přijatelné, budeme jednat s ministerstvem dopravy o dalším postupu. V tuto chvíli nelze další vývoj předvídat,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.



Že by měl Brod čekat na další část obchvatu opět skoro dvacet let, jako tomu je u jihovýchodní části, se ovšem Honzárek neobává. „Očekávám přijetí zákonů o předběžné držbě a o liniových stavbách. Díky nim by obstrukce vůči dopravním stavbám už neměly být tak zdlouhavé. Navíc tento segment obchvatu bude méně složitý,“ podotkl.



Jak dodal, vedení města se na přípravu stavby jihozápadního obchvatu už začalo připravovat. Výbor pro územní plánování a rozvoj města se začal zabývat změnou územního plánu. Trasa budoucí silnice je zatím vedena v územní rezervě, pomalu začal proces jeho přesunutí mezi pozemky určené kvýstavbě dopravních staveb.



Jednou z otázek, kterou si motoristická veřejnost v souvislosti s jihovýchodním obchvatem rovněž klade, je, kolik řidičů si na něj po otevření vlastně najde cestu. Kvůli vyústění na jihu daleko za městem nebude tak atraktivní pro místní řidiče, sloužit má zejména tranzitu.



Průjezd někdy není špatný

Jenže kdo Brodem od Jihlavy na Kolín nebo opačně projíždí, má už nyní komfortní trasu. Městem projede po rovné, místy čtyři pruhy široké silnici. Když se nic neopravuje, zdržet se může jen na některé zpěti světelných křižovatek, většinu z nich však spojuje zelená vlna.



„Pokud chytnu zelenou vlnu a není velký provoz, projedu celým Brodem za čtyři minuty,“ svěřil se už dříve František Cáha, který několikrát do roka Brodem projíždí při cestě z Liberce k rodičům do Telče. Dnešní trasa přes Havlíčkův Brod má po rovné široké silnici něco málo přes čtyři kilometry.



Po otevření jihovýchodního obchvatu bude na řidiče čekat více než sedm kilometrů. K tomu tři kruhové objezdy, prudká klesání astoupání bez pomalého pruhu a dlouhá omezení rychlosti na sedmdesát i 50 kilometrů v hodině. Čas objetí Brodu po obchvatu tak bude o pár minut delší než průjezd skrz.