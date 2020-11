Obchvat Brodu se nepovedl, nahradí jej velký most. Padne i stovka garáží

Brodský severovýchodní obchvat slouží řidičům od roku 2003. Spojuje výpadovky na Žďár nad Sázavou a Pardubice s hlavním tahem na Kolín, silnici 34 se silnicí 38. Odvedl dopravu z Dolní a Žižkovy ulice v centru města. Před sedmnácti a půl lety byl obchvat otevírán s velkou slávou, jenže čím dál víc se ukazuje, jak rozporuplnou investicí toto dílo bylo a jak krátkozrace bylo navrženo.



„Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ opakovaně o něm říká vedoucí jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

ŘSD i havlíčkobrodská radnice mají obavu, aby silnice pojala veškerou dopravu, která po ní bude po zprovoznění v současnosti budované jihovýchodní části proudit. Problémem je zvláště nejsevernější část mezi Chotěbořskou a Masarykovou ulicí.

„Z Chotěbořské ulice se kvůli hustému provozu na obchvat nedá vyjet, čeká se tu i dvacet minut, stávají se tu vážné nehody. Až tudy po zprovoznění jihovýchodního obchvatu bude jezdit veškerá doprava přes Brod, nebude se tudy možné dostat vůbec. Kapacitně je už nyní přetížená i křižovatka s Masarykovou ulicí,“ popisuje krajská koordinátorka BESIP a brodská zastupitelka Veronika Vošická Buráňová.

Čtyřsetmetrový most překlene celé údolí

ŘSD proto přišlo s variantou úpravy trasy severovýchodního obchvatu. Podle Tesařové už je to varianta definitivní.

V místech, kde ve směru od Žďáru nyní obchvat zářezem klesá ke křižovatce s Chotěbořskou ulicí, by měl začínat 411 metrů dlouhý most. Ten by měl stát na deseti pilířích a měl by překlenout celé údolí. Znovu do země se silnice zařízne nad areálem technických služeb. V těch místech jsou dnes garáže. Přeložce jich bude muset ustoupit necelá stovka.



Z mostu se ve směru od Žďáru budou odpojovat dvě větve, které budou směřovat v koridoru stávajícího obchvatu k Chotěbořské ulici. Vznikne tak nová mimoúrovňová křižovatka. Definitivně tím padá v minulosti taktéž zvažovaný kruhový objezd v těchto místech.

Od nynějších garáží bude přeložka směřovat k severozápadu, stočí se mimo městskou zástavbu. Na silnici 38 bude ústit na nynější odbočce ke hřbitovu. Napojovat se na hlavní tah na Kolín bude velkým kruhovým objezdem.

„Řešení se hledalo velmi složitě, jedná se o zastavěnou část města. Tato vybraná varianta nakonec jako jediná vyšla vedle dopravního řešení dobře i ekonomicky,“ konstatovala Tesařová.

Vůbec se o tom nediskutovalo, namítá kritik

K přeložení obchvatu je potřeba změna územního plánu města. O to ŘSD požádalo ve zrychleném řízení, což zastupitelé jednomyslně schválili.



„Jedná se o zrychlený postup vůči dotčeným orgánům a zastupitelům, ale právo občanů i města na podávání námitek není kráceno,“ upozornil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Zrychlený postup ŘSD navrhlo kvůli co největšímu zkrácení doby na přípravu stavby. „Čím dřív územní plán bude, tím dřív se posuneme dál,“ vysvětluje Tesařová.

Proti takovému postupu se však ohradila část veřejnosti. „Je vybraná varianta, o které se vůbec nediskutovalo. Nekomentoval to žádný odbor, nejsou k dispozici žádné podklady. Město se tím zříká jiné možnosti,“ prohlásil před zastupiteli například Milan Nejezchleba.

Z jeho vystoupení vyplývalo, že se mu nelíbí likvidace části garážové kolonie.

„Na Výšině už teď není kde parkovat. Proč silnice nejde dvacet metrů vedle? Proč není možné most ještě víc zvednout a vést obchvat nad garážemi? Úplně se obešli občané města,“ zlobil se.

Začít stavět by se mohlo až za osm let

Na likvidaci dalších míst pro odstavení auta pro přilehlé sídliště Výšina upozornila i radní Ivana Mojžyšková. „Způsobíme parkovací kalamitu pro obyvatele sídliště,“ podotkla.

„Obchvat potřebujeme víc než stovku garáží. Doprava je tu už nyní problémová, co teprve bude, až se otevře celý obchvat,“ reagoval zastupitel Pirátů Jan Kerber.

„Studie ukázaly, že tu problémy musíme čekat. Proto děkuji ŘSD, že takové řešení zvolilo a že do toho jde. Rychlejší projednání umožní i rychlejší zahájení stavby,“ nechal se slyšet i starosta Jan Tecl.

Severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu na záběrech z loňského prosince:

19. prosince 2019

Ovšem ani přes zrychlené projednání se přeložka jen tak stavět nezačne. „Určitě nebude dřív, než bude zprovozněn jihovýchodní obchvat,“ zdůraznila Tesařová.

V příštím roce bude vhodnost investice posuzovat centrální komise ministerstva dopravy, začnou geologické průzkumy a nutné bude zpracovat i vliv stavby na životní prostředí.

„Pokud se vše podaří ideálně, bylo by možné stavět tuto část současně s jihozápadním obchvatem,“ nastínila Marie Tesařová. Se zahájením jeho stavby ŘSD momentálně počítá až v roce 2028.

Je tak jasné, že veškerá tranzitní doprava se do Lidické a Masarykovy ulice vrátí i pár let po zprovoznění celého půlkruhu obchvatu. Přeložku s mimoúrovňovou křižovatkou totiž nebude možné budovat za provozu.