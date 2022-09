Pacienti jihlavské nemocnice ve virtuální realitě cestují i trhají jablka

Je to docela jednoduché. Stačí si na obličej nasadit speciální VR brýle, jež promítají vybraný program. U dotyčného vyvolává iluzi, jako kdyby byl na daném místě.

Pacienti v jihlavské nemocnici se tak dostanou na procházku po šumavských lesích, projdou se po kolonádě v Karlových Varech či ulicemi Benátek. V případě pelhřimovské nemocnice budou zase procvičovat svou motoriku například při virtuálním trhání jablek ze stromu.

Virtuální procházky, které nabízí Nemocnice Jihlava, jsou určené zejména pacientům, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu upoutáni na lůžku nebo jim jejich nemoc podobné výlety neumožňuje. Přibližně na deset minut tak uniknou nemocničnímu prostředí.

„Pro pacienty je to vytržení ze všedního dne, kdy tráví čas na lůžku,“ popisuje koordinátorka dobrovolníků jihlavské nemocnice Žofie Vojáčková.

Je potřeba více dobrovolníků

Právě dobrovolníci tuto novinku nabízejí na některých vybraných odděleních nemocnice. Zatím je možné brýle vyzkoušet na geriatrickém a onkologickém oddělení.

„Rozhodně se ale nebráníme poskytnout je i dalším oddělením. Brýle by mohly být například i na dětském oddělení. Momentálně ale chybí dobrovolníci, kteří by nám s tím pomáhali. Službu totiž nezajišťují zdravotníci, ale právě dobrovolníci,“ poznamenala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Na výběr mají pacienti asi z dvaceti míst, kam se mohou virtuálně vydat. Jedná se jak o přírodní motivy s procházkami šumavskými hvozdy, či návštěvu Lipna. Nechybí ani koncerty nebo prohlídky památek, jako je Karlštejn, Karlův most či návštěvy měst od Kutné Hory přes Berlín, Benátky a Řím až po exotické destinace, jako jsou Kanárské ostrovy.

O virtuální výlety mají pacienti podle Moniky Zachrlové zájem. Nicméně není to zábava pro úplně každého. „Ne všem to vyhovuje. Některým pacientům se z toho může motat hlava,“ dodala mluvčí.

Novinka vznikla ve spolupráci s IT oddělením nemocnice. Investice do VR brýlí činila kolem deseti tisíc korun. „Pokud by se to osvědčilo a především pokud by se našli dobrovolníci, kteří by s tím chodili, nebránili bychom se přikoupení dalších VR brýlí,“ dodala Zachrlová.

V Pelhřimově poslouží brýle k rehabilitaci

Přibližně za měsíc začnou VR brýle používat také zdravotníci v pelhřimovské nemocnici. Tentokrát však budou tyto brýle a programy do nich pouštěné usnadňovat rehabilitaci pacientů zejména po mozkových mrtvicích.

„Virtuální realita by měla pomáhat zejména s rehabilitacemi horních končetin, částečně by měla sloužit i k nácviku chůze a kognitivních funkcí. Díky tomu by se měli pacienti lépe a rychleji dostat do kondice,“ vysvětlil ředitel nemocnice Michal Kozár.

Motoriku budou procvičovat například při virtuálním trhání jablek ze stromu a ukládání plodů do košíku. Během takovéhoto tréninku budou muset natáhnou ruku a zápěstím a prsty udělat pohyby, na které se zdravý člověk nemusí nijak zvlášť soustředit, ale které ve skutečnosti vyžadují koordinaci mnoha svalů a zapojení kloubů. Pro pacienty po mozkových mrtvicích je to úkon často bolestivý, který vyžaduje soustředění a mnohdy se jim vůbec nedaří. VR realita ale umí to, že lidé často zapomenou, že něco nemohou.

Do plného provozu by se měla VR technika zapojit zřejmě již příští měsíc. „Aktuálně začínáme školit naše zaměstnance, aby s tím dokázali pracovat,“ poznamenal ředitel pelhřimovské nemocnice.

Rehabilitaci pomocí VR technologie bude zatím hradit nemocnice. „Momentálně jednáme se zdravotními pojišťovnami, aby bylo možné tyto výkony vykazovat,“ dodal Kozár.