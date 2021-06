Virtuální realita jako pomocník lékařů. Může snižovat bolest i ubrat léky

Virtuální realita je posledním hitem počítačových her. Pronikla ale už i do medicíny. Přednosta Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Zielina tvrdí, že tahle technologie má do budoucna jen jediné omezení použití – a to fantazii. Sám stojí za projektem, který se zabývá využitím virtuální reality při snižování bolesti u pacientů s popáleninami.