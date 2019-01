Novoměstská nemocnice má nové dětské oddělení, hotovo je na den přesně

„Ve středu 2. ledna jsme zahájili předávání stavby. Přesně jak nám ukládala smlouva,“ konstatoval Josef Nejedlý, stavbyvedoucí ze společnosti PKS stavby, která je generálním dodavatelem.



Momentálně podle něj dělníci řeší už jen drobné vady a nedodělky tak, aby stavba mohla být 1. února zkolaudována.

Jak potvrdil technický náměstek nemocnice Jiří Drdla, následně by během února mělo začít postupné stěhování vybavení a techniky, na přelomu března a dubna by se pak nový lůžkový pavilon dětského oddělení i s ambulancemi měl otevřít a přivítat první pacienty.

„Připravujeme dokonce slavnostní zahájení provozu,“ avizoval náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Ještě na podzim nebylo jisté, zda dělníci stihnou práce dokončit ve stanoveném termínu.

Nakonec se to podle stavbyvedoucího povedlo s vypětím všech sil. „Před koncem roku se zde denně pohybovalo kolem sedmdesáti pracovníků,“ poznamenal stavbyvedoucí.

Finiš stavbařů si pochvaloval také technický náměstek nemocnice Jiří Drdla. „Před vánočními svátky to tam vypadalo jako v mraveništi. Dodavatel stavby se snažil, co to šlo, aby termín dodržel,“ řekl.



Původně chtěli budovu modernizovat, nakonec musela k zemi

Novostavba se nachází na místě původní, šedesát let staré budovy dětského oddělení.

I když Kraj Vysočina nejprve chtěl budovu pouze zmodernizovat, nakonec se rozhodl pro demolici a postavení nového pavilonu za 70 milionů korun. Objevily se totiž problémy se statikou, vady příček a poškození konstrukcí.

Kraj Vysočina získal na projekt dotaci od ministerstva životního prostředí ve výši přes 20,5 milionu korun.

Základem nového pavilonu je železobetonová nosná konstrukce, která je připravena na to, aby někdy v budoucnu umožnila případnou nástavbu jednoho až dvou podlaží. V prvním nadzemním patře budou umístěny dětské ambulance, čekárny a zázemí pro lékaře a personál. Ve druhém podlaží pak najde místo dětské lůžkové oddělení.

„V nové budově bude třiatřicet lůžek, z toho tři lůžka budou vyčleněna pro intenzivní péči. Kapacita se oproti stávajícímu dětskému oddělení zvýší o pět lůžek. A počítá se i s lůžky pro rodinný doprovod,“ poznamenala mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Všechny pokoje budou mít vlastní sociální zařízení, prostory budou klimatizovány a řízeně větrány. Zajímavě řešená je střecha pavilonu, která je zatravněná. Toto řešení má přinést nejenom úsporu energií, ale i příjemný pohled na rozkvetlou louku.

Na vybavení nového dětského oddělení vyhlásila novoměstská nemocnice historicky první veřejnou finanční sbírku. Na konci roku se na účtě sešlo už 1,75 milionu korun. Lidé mohou přispívat buď přímo na účet, do kasiček, anebo se zúčastnit některé s charitativních akcí. Například jen díky adventnímu koncertu Brněnského rozhlasového souboru lidových nástrojů putovalo do sbírky 10 tisíc korun.