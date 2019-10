Černý kašel je na vzestupu, na Vysočině je osmkrát víc případů než loni

„Černý kašel vždy přichází v určitých cyklech a vlnách. Nyní jsme zaznamenali větší počet případů,“ uvedla epidemioložka Krajské hygienické stanice v Jihlavě Alena Dvořáková.

Zatímco v loňském roce od ledna do konce září krajští hygienici evidovali pouze desítku případů tohoto onemocnění, letos za stejné období to je již 78 pacientů s touto diagnózou. Nejvíc, čtyřiatřicet nemocných, zaznamenali na Pelhřimovsku.



„Je třeba zdůraznit, že to není kompletní číslo a nemocných bude víc. Ne všechny případy jsou podchyceny, protože ne všichni pacienti jdou s kašlem k lékaři,“ poznamenala Radka Štěpánková, vedoucí jihlavského protiepidemického oddělení.

Nemoc mohou dostat dospělí, u nichž s postupujícím věkem klesají protilátky z povinného očkování. Rovněž tak ale i děti, které nejsou očkované. Zdrojem nákazy je vždy nemocný člověk.



Na přeočkování by měli rodiče myslet již při plánování početí

Teď naposledy byl s touto chorobou v Jihlavě hospitalizovaný teprve měsíční kojenec.

„Jeho stav byl vážný. Ležel na jednotce intenzivní péče, ale nyní už byl propuštěn do domácího ošetřování. Nakažená touto nemocí byla jeho matka i otec. A dítě nemoc dostalo právě od nich. Bohužel rodiče touto chorobou nakazili i tři naše zdravotnické pracovníky,“ poznamenala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Počet případů onemocnění černým kašlem Za období leden až září. První číslo jsou loňské případy, v závorce je letošní stav.

Havlíčkobrodsko - 5 (4)

Jihlavsko - 2 (27)

Pelhřimovsko - 0 (34)

Třebíčsko - 0 (1)

Žďársko - 3 (12) Kraj Vysočina celkem - 10 (78)

Zdroj: Krajská hygienická stanice

Podle krajské epidemioložky kojenec nespadal ještě do věku, ve kterém se proti černému kašli děti poprvé povinně očkují. To je mezi devátým a dvanáctým týdnem života dítěte.

„Je to jasný příklad toho, že rodiče by na své přeočkování proti černému kašli měli myslet již v době, kdy plánují početí. Přeočkovat by se měli nechat rodiče i nejbližší příbuzní. Pokud to matka nestihne před otěhotněním, je možnost ještě ve třetím trimestru těhotenství,“ zdůraznila vedoucí krajského protiepidemického odboru Alena Dvořáková.

Protilátky proti černému kašli obsahuje očkovací látka zvaná hexavakcína. Ta chrání kojence a batolata od devátého týdne života. Další přeočkování je pak v předškolním věku.

A od roku 2009 se znovu povinně přeočkovávají děti ve věku deset až jedenáct let. Vakcinace chrání po dobu tří až dvanácti let. Odborníci proto doporučují v dospělosti alespoň jedno přeočkování.

První příznaky jsou jako běžné nachlazení, pak se vše zhorší

Diagnostikovat černý kašel není tak jednoduché. Onemocnění mohou vyvolat i jiní původci. Potvrzení černého kašle přinese až rozbor krve na protilátky proti bakterii Bordetella pertussis, která nemoc způsobuje.

Na začátku onemocnění vypadají klinické příznaky choroby jako běžné nachlazení se suchým a dráždivým kašlem. Až následně se k němu přidává intenzivní kokrhavý kašel a vykašlávání hlenu, které trvá jeden až dva měsíce a někdy i déle.

Záchvaty kašle jsou hlavně v noci a mohou být doprovázené zvracením, teplotou, hubnutím a vyčerpáním. I proto se černému kašli říká také dávivý. Kašel je tak úporný, že při něm může dojít k popraskání žeber či pomočení.

Velice těžce zvládají tuto nemoc děti, které mohou během ataků kašle až zmodrat. Může u nich dojít i k zástavě dechu. Léčbou je včasné podání antibiotik.



O tom, že onemocnění černým kašlem není žádná výjimka, ví i jihlavská praktická lékařka Renáta Bínová. „Právě tento týden jsem ukončovala jednu neschopenku s touto diagnózou,“ potvrdila lékařka.