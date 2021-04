Na Náměstí v Meziříčí konečně ubyla auta, pomohla změna systému parkování

Ještě loni na podzim stačilo zaplatit výběrčímu v budce symbolickou desetikorunu. Ta umožnila řidiči vjezd na Náměstí, kde pak bylo možné parkovat po celý den. Tedy měl-li šofér štěstí, protože nalézt volnou plochu pro odstavení vozu nebylo vždy snadné.

Centrum bývalo plné aut, z nichž některá tam stála i dlouhodobě. Pro pěší tak pobyt na Náměstí atraktivní moc nebyl, což chce vedení města změnit.

Od 1. dubna nastala několik měsíců připravovaná změna: Meziříčí přešlo k modernímu systému zpoplatněného parkování s pěticí automatů. A po týdnu zaváděcího režimu jsou na radnici spokojeni.

„Vše zatím běží nad očekávání dobře, lidé si na nový systém postupně zvykají, žádné zásadní potíže nebo stížnosti řešit nemusíme. I během pracovních dní je vidět, že na Náměstí zůstává pořád dost volných míst, auta se obměňují a centrum už jimi není tolik zahlcené,“ popsal situaci velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Doba hájení potrvá do 16. dubna

K očekávanému uvolnění centra došlo i přesto, že město při modernizaci parkovacího systému počet stání zredukovalo. Nově se již vyjma vozidel zásobování nesmí odstavit auto po obvodu Náměstí, čímž ubylo šest desítek míst. Počet parkovacích ploch se tak snížil z 240 na 180.

„Lidé teď více využívají provizorní odstavné parkoviště v areálu Svitu, které je bezplatné. Stává tam denně kolem stovky aut,“ uvedl starosta Kaminaras. Poznamenal, že tato plocha, jež předtím nebyla nijak využívána, může pojmout aut až několikanásobně více. Na Náměstí je to odtud jen několik minut chůze.

Řidiči, kteří do centra Velkého Meziříčí vyrazí, mají zatím ještě stanovenou „dobu hájení“. Až do 16. dubna se mohou s novým systémem sbližovat. Radnici stál zhruba 1,5 milionu korun.



„S jeho zavedením do praxe pomáhají občanům terénní pracovníci městského úřadu včetně příslušníků městské policie,“ přiblížila mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková. Špatné parkování není tedy zatím ani pokutováno, prohřešky se řeší domluvou a seznámením motoristů s aktuální situací.

Systém nabízí širokou škálu tarifů

Za parkování se platí nyní nejen přímo na Náměstí, ale i v ulici Radnická, Komenského, Kostelní, Rozkoš, K Haltýři a Vrchovecká, a to ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 11.00 hodin.

„Nový parkovací systém nabízí širokou škálu tarifů řídících se způsoby platby a celkovým časem zvoleným k parkování. Výše poplatku začíná od pěti korun za 30 minut až po 150 korun za celý den. Zaplatit lze hned několika formami, a to prostřednictvím parkovacích automatů, pomocí SMS nebo v mobilní aplikaci ParkSimply dostupnou na AppStore a Google Play,“ shrnula Málková.

Vyhrazena jsou i místa držitelům průkazů ZTP pro dvouhodinové bezplatné stání. Pro lidi, již mají na Náměstí sídlo své firmy, trvalé bydliště, nebo tam vlastní nemovitost, jsou určeny různé typy parkovacích karet.

„Možnost zisku parkovací karty je pro tyto občany benefitem, nikoli diskriminací. Když její cenu, což jsou tři tisíce korun, rozpočítáte do celého roku, činí to zhruba osm korun na den za celodenní parkování. Kdokoli jiný, kdo tuto výhodu nemá, zaplatí za celodenní parkování cenu minimálně 150 korun. Nelze to srovnávat s jakoukoli jinou lokalitou ve městě, například někde na sídlišti, kam jezdí jen lidé, co tam bydlí, případně jejich návštěvy,“ zareagoval starosta na dotazy některých obyvatel na možnost zřízení vyhrazeného stání či snížení ceny parkovací karty.

Příprava na rekonstrukci Náměstí

Změna systému parkování a regulace dopravy v městském jádru je jedním z kroků, které mají veřejnost motivovat k tomu, aby tam trávila více času. Je to i příprava na léta plánovanou kompletní rekonstrukci Náměstí, jež si vyžádá řadu uzavírek. Během nich by už měli být řidiči zvyklí parkovat v areálu Svitu, který v budoucnu čekají pravděpodobně také stavební úpravy.

Revitalizace centra počítá mimo jiné s výměnou v současné době velmi nesourodých povrchů a vytvořením prostoru nejen pro dopravu, ale i pro společenské a kulturní akce a pro odpočinek. Úpravy se mají týkat nejen samotného Náměstí, ale i přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty.