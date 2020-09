Velké Meziříčí se vrací k proměně Náměstí, zprvu se zaměří na parkování

„Současná podoba náměstí je ostudou Velkého Meziříčí. Je to jedno velké parkoviště, lidé nemají důvod tu trávit volný čas. Z měst v okolí jsme jediní, kdo má centrum v takovém stavu,“ zhodnotil stávající situaci starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM), který v únoru vystřídal v křesle starosty Josefa Komínka (ČSSD).

Právě změnou parkovacího systému chce vedení radnice proměnu centra odstartovat. Brzy zmizí budka s personálem, který šoférům prodává parkovací lístky. S lístkem může nyní motorista na Náměstí vjet, a má-li dostatek štěstí, smí tu stát celý den. V ranní a odpolední špičce je ale nalezení volného místa oříšek, a tak mnozí řidiči platí spíš za okružní jízdu centrem, nikoliv za parkování.

Budku proto nahradí parkovací automaty. Odstavení vozu bude časově omezené a od délky stání se má odvíjet i cena. Pro řidiče už město buduje náhradní variantu parkování - bezplatné provizorní parkoviště v areálu někdejšího podniku Svit, pár minut chůze od Náměstí.

„Aktuálně je to nevyužívaná plocha, která je zčásti volná, zčásti zabraná haldami suti a různým nepotřebným materiálem. Právě s jeho odstraňováním jsme již začali, aby se uvolnilo místo pro parkování,“ popsal místostarosta František Smažil (ANO) s tím, že se počítá rovněž se zpevněním a opravami příjezdové komunikace.

Provizorium do doby přestavby areálu Svitu

Projekt by měl navýšit kapacitu parkování v centru a tím dostat alespoň část automobilů přímo z Náměstí. „Provizorní parkoviště bude sloužit až do doby, než v bývalém Svitu začne nějaký stavební rozvoj,“ vysvětlil Kaminaras.

Z tříhektarového brownfieldu někdejší kožedělné továrny patří městu dvě třetiny. Na výhledové využití tohoto rozvojového území město podle starosty nechá zpracovat územní studii. Ve hře o jeho podobu je například etážová stavba s občanskou vybaveností, územím by mohla vést i cyklistická stezka.

Všechny přípravné kroky mají pozvolna připravovat obyvatele i samotné centrum na kompletní rekonstrukci. Kvůli opravě uspořádalo město už před čtyřmi lety architektonickou soutěž. Podle vítězného návrhu Davida Mikuláška ale většina zastupitelů odmítla postupovat. Tehdejší starosta Radovan Necid (To pravé Meziříčí) skrze tyto tahanice nakonec rezignoval.

V roce 2017 v místním referendu větší část hlasujících žádala jednání s vítězem soutěže, ale výsledky nebyly pro zastupitele závazné. Ti vybrali návrh Miroslava Cikána, jenž v soutěži skončil druhý.

Ani s ním ale město smlouvu na zhotovení projektové dokumentace nepodepsalo. Dle verdiktu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) soutěž nebyla platná, respektive neproběhla. Od té doby projekt stojí.

Oprášit výsledky soutěže? To posoudí právníci

Právě už hotové studie by nyní město chtělo, i přes nepříznivé stanovisko ÚOHS, využít. „Odmítám scénář, že bychom vybírali zase někoho nového. Návrhy jsou kvalitní, posouzené odbornou porotou. Byli bychom hloupí, kdybychom je nevyužili,“ uvedl Kaminaras.



Zdůraznil také, že po konzultaci s odbornou firmou se záležitostí budou zabývat ještě právníci, aby bylo jasné, zda lze v souladu se zákonem pracovat pouze s vítězným návrhem, nebo i s dalšími v pořadí. Na radnici doufají, že by kompletní dokumentace pro stavbu mohla být připravena do dvou let, tedy do konce volebního období.

„A věřím, že ať už pak na radnici bude sedět kdokoliv, v takové fázi tuto akci nestopne,“ dodal meziříčský starosta.

Revitalizace centra Meziříčí počítá s výměnou v současné době velmi nesourodých povrchů, redukcí parkovacích míst a vytvoření prostoru nejen pro dopravu, ale i pro společenské a kulturní akce a pro odpočinek. Úpravy se mají týkat nejen samotného Náměstí, ale přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty.