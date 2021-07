V přírodě Vysočiny přibývají lesní bary, turisté se v nich obslouží sami

Chatař Vojtěch Vitásek vybudoval už loni na jaře nedaleko Studnic, místní části Nového Města na Moravě, takzvanou pivní jámu. A jeho cíl „jen“ potěšit během pandemie covidu-19 žíznivé turisty i cyklisty, kteří tudy putují po zeleně značené turistické trase, byl beze zbytku naplněn.

„Odezvu mám pozitivní, lidé nápad chválí na facebookovém profilu místa (Vorlova pivní jáma, pozn. red.). A zatím se ani nestává, že by bylo v kasičce výrazně méně peněz, než by podle spotřebovaného pití být mělo. Občas možná někdo nezaplatí, ale jiný dá zase víc, tak se to vždy nějak vyrovná,“ přibližuje Vitásek.