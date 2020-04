Recidivista na Vysočině kradl za nouzového stavu. Hrozí mu až osm let

Devatenáctiletý obviněný je opakovaně soudně trestaný recidivista. Sdělila to krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na základě důkazů obvinila policie muže z krádeže, poškození cizí věci a výtržnictví, uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality z Havlíčkova Brodu František Šteidl.

Muž se podle policie v pěti případech vloupal do různých objektů, z toho dvakrát do sportovního areálu. Okradl i muže, se kterým šel po ulici, recidivista také rozbil v Jihlavské ulici vchodové dveře domu a porážel na ulici popelnice, uvedla policie. Podle vyšetřovatelů se vloupal i do zaparkovaných aut. Krádežemi vznikla škoda přes 30 tisíc korun. Škoda, kterou způsobil tím, že poškodil majetek, přesáhla 10 tisíc korun, dodala policie.

Obzvlášť přitěžující okolnost podle policie je, že tři krádeže spáchal za nouzového stavu v zemi. „K tíži mu půjde také to, že byl za výtržnictví již v minulosti odsouzen. I přes svůj nízký věk byl v minulosti opakovaně soudně trestán, a to zejména za spáchanou majetkovou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen vloni na konci léta k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do začátku roku 2022,“ uvedla Kroutilová.