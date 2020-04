Nouzový stav do 30. dubna, bez roušky členové domácnosti v autě i řidiči MHD

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. iDNES.cz to sdělil premiér Andrej Babiš. Sněmovna v úterý kývla na možnost prodloužení nouzového stavu právě do konce dubna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že nově nemusí mít roušku autisté, členové společné domácnosti při společné jízdě v autě a také řidiči v MHD, pokud jsou v odděleném prostoru.