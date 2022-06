Koupaliště otevírají, osvěžení bude letos na Vysočině o poznání dražší

Provozovatelé koupališť na Vysočině doufají, že letošní koupací sezona by mohla být po dvou letech ovlivněných pandemií konečně o trochu lepší. „Shodli jsme se s kolegy z jiných koupališť, že loňská sezona byla nejhorší za posledních dvacet let,“ uvedl Jiří Novák, který šéfuje akvaparku Laguna a koupališti Polanka v Třebíči.

„Kromě toho, že byl covid a různá omezení, bylo také špatné počasí. Pevně doufáme, že se to letos opakovat nebude. Ale problém na Ukrajině a stoupající ceny by mohly mít vliv na peněženky našich zákazníků. Trochu se obávám, že by lidé mohli vyhledávat otevřené vodní plochy, kde se vstupné neplatí,“ přemítá.

Například největší koupaliště na Vysočině, akvapark Vodní ráj v Jihlavě, má naplánováno zahájení venkovního provozu na 11. června. „Předpověď počasí vypadá slibně. Pokud tedy nebude pršet, otevřeme v sobotu v 10 hodin,“ informoval Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

Návštěvníci ale musejí počítat se zdražením. Oproti loňskému roku se zvedlo vstupné o 20 procent. Například celodenní rodinné vstupné pro dva dospělé a tři děti do 14 let vyjde na 480 korun. Lístek na celý den pro dospělé nyní stojí 160 korun, pro děti do 140 centimetrů stokorunu.

Náklady pomáhá snížit i voda z řeky

Provozovatelé investovali letos do údržby a oprav venkovního areálu 1,5 milionu korun. Návštěvníci budou moci využívat například dvě nově opravené skluzavky vedle toboganu. Opravovaly se také bazénové vany, přelivové hrany a vnitřní keramické obklady.

Pomoci snižovat náklady pomáhá Vodnímu ráji úpravna vody, kterou už rok využívají. Umožňuje, že část vody je dopouštěna a filtrována vodou z řeky Jihlavy. Tato recyklace zatím funguje v bazénech ve vnitřní části Vodního ráje. Letos by ji chtěli začít zkoušet využívat i pro venkovní bazény.

„I to nám pomůže snižovat náklady,“ dodal Málek. Každý rok do venkovní části Vodního ráje zavítá na 50 tisíc návštěvníků.

To v Třebíči již venkovní koupací sezonu zahájili. Prvním červnovým dnem se návštěvníkům otevřela travnatá plocha akvaparku Laguna s venkovním vyhřívaným bazénem.

Další koupaliště Polanka se chystá k zahájení sezony 10. června. „Asi největším lákadlem budou zpřístupněné převlékárny, které navrhoval uznávaný architekt Bohuslav Fuchs. Jejich rekonstrukce trvala šest let,“ uvedl za provozovatele Jiří Novák.

Nově k zapůjčení budou mít sportovci na koupališti také pingpongové stoly. „Po kompletní rekonstrukci jsou také všechny herní prvky na minigolfu,“ dodal. I třebíčského koupaliště se dotklo zdražení. „Činí deset korun. Stále ale patříme k jedněm z nejlevnějších koupališť,“ poznamenal správce areálu.

Třešť i pro letošek ponechá stejné ceny

O tomto víkendu se zájemcům otevře také přírodní koupací biotop Malvíny v Třešti. „Pokud bude počasí nepříznivé, tak zahájíme o týden později,“ vysvětlil třešťský starosta Vladislav Hynk s tím, že cena vstupného bude stejná jako v předchozím roce. Celodenní vstupné pro dospělé bude činit osmdesát korun. Nejmenší děti mají vstup zdarma.

Město nechalo pro novou sezonu kompletně vyměnit čisticí filtrační zónu. Záležitost, kterou návštěvníci Malvín poznají na první pohled, je ale nová travnatá plocha kolem koupaliště.

„Měli jsme tam umělý trávník, který byl po šesti letech už hodně zničený. Rozhodli jsme se ho odstranit a zasít trávu,“ dodal starosta.

V sobotu by se mělo otevřít také na koupališti v Lukách nad Jihlavou. I zde byli nuceni zdražit vstup kvůli stoupajícím cenám energií.

„Snažili jsme se, aby zvýšení vstupného bylo pro lidi snesitelné. Pořád se snažíme, aby lidé mohli chodit na koupaliště celou sezonu. Ideálně denně. Nechceme, aby museli zvažovat, zda si mohou dovolit jít jednou za týden. Ale stejně si myslím, že letošní sezona bude ztrátová,“ soudí starosta Viktor Wölfl.

Humpolec vylepšil přírodní koupání

Zahájení sezony plánují v tomto měsíci v závislosti na počasí také v Humpolci na koupališti Žabák. Pokud počasí dovolí, mělo by se otevřít příští týden v pátek. Vstupné ale zůstane stejné jako v loňském roce. „Zdražovali jsme totiž v loňském roce, a proto jsme cenu ponechali stejnou,“ řekl správce humpoleckých sportovišť Jan Vaněček.

Alternativou ke koupališti Žabák může být Humpoleckým přírodní koupaliště v Plačkově, což je místní část Humpolce. Radnice nechala okolí rybníka Pařezáč revitalizovat.

„Nově nabízí plavcům dvě nová mola, která usnadní a také zatraktivní přístup do vody, upravené pláže. Jsou tam nové převlékárny, dětské hřiště, nabíječka na elektrokola i upravená zeleň,“ uvedla mluvčí radnice Jana Kudrhaltová. Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo už začátkem června.

Příští týden v pátek se mohou osvěžit v bazénech i lidé v Havlíčkově Brodě. Letní koupaliště tam má otevřít úderem třinácté hodiny. Za celodenní vstupné si připlatí o 10 korun víc než loni.

K otevření se připravuje také venkovní koupaliště v Bystřici nad Pernštejnem. Zatím personál areál čistí a napouští vodu. Zahájení provozu tam plánují ke konci června, ale přesný termín ještě nemají. I zde byli nuceni zdražit vstupné, konkrétně o deset korun.