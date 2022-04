Nový krytý bazén by stál stovky milionů, je nad možnosti Havlíčkova Brodu

„Zatím chceme jen předběžně znát názor zastupitelů, zda by přestěhování bazénu podpořili, či jsou od počátku proti té myšlence. Zatím máme vesměs kladnou odezvu, naprostá většina z nich by s takovým nápadem souhlasila,“ uvedl místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Neobvyklý počin by byl jednou z variant, jak řešit špatný stav současného krytého bazénu v Kotlině. Relaxační zařízení budované v druhé polovině devadesátých let je ve špatném stavu, experti jeho životnost odhadují maximálně na čtyři až pět let.

„Bazénové vany protékají, zastřešení se hroutí, vyměnit je nutné i technologie,“ říká Stejskal. Za vinu to dává špatné kvalitě práce a použitým materiálům při výstavbě i dlouhodobému používání mírně slané vody, na kterou bazén původně projektován nebyl.

Rekonstrukce? Bazén by se musel zbourat

Nutná je kompletní rekonstrukce celé budovy. „Jenže to, co by bylo potřeba, nelze udělat jinak než celý bazén zbourat a postavit znovu,“ dodává místostarosta. Vedení města chce zařízení zároveň rozšířit a nabídnout více místa závodním plavcům a více zábavy dětem. A to při současném umístění v Kotlině už není možné.

Zpracovaná studie proto řeší výstavbu zcela nového krytého bazénu. Umístila ho do areálu letního koupaliště. Stát by měl v jeho jižní části, pod hřišti na místě někdejšího psího cvičiště. Ta bývá občas využívána i pro parkování aut. Stavebně by křídlo s bazénem navazovalo na objekt s občerstvením a terasou.

Podle vedení města by bazén napojený na koupaliště měl velké výhody. Umožnil by celoroční provoz areálu, letní i zimní koupání by situoval do jednoho místa včetně čisticích technologií. Odpadly by i extrémní výkyvy v návštěvnosti v závislosti na počasí. Zároveň by technické služby, jež mají provoz obou zařízení na starosti, ekonomičtěji využívaly personál.

Celý bazén by mohl být vybudován podle moderních trendů a za využití nejnovějších technologií. Minimálně čtyři dráhy by dostali výkonnostní plavci, pro mládež by sloužila řada vodních atrakcí, součástí by byl i třeba bazén pro školní výcvik nebo tobogán.

„Chtěli bychom rovněž výrazně zvětšit saunu a navýšit její kapacitu. Ta v současném bazénu je po většinu času extrémně přeplněná,“ dodal Stejskal.

Náklady vzrostly na trojnásobek

Strašákem jsou však finanční náklady. A to nejen na výstavbu, ale také na následný provoz. Zvláště v kontextu současného zdražování jak stavebních materiálů, tak i energií to může být noční můra.

„Celá operace dle zveřejněné studie může stát mezi 350 až 400 miliony korun. To je vysoko nad možnosti města,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Odhadované stavební náklady vyrostly na trojnásobek těch, které před rokem zmiňovaly první úvahy. Provozní náklady sečtené dosud nejsou. Zároveň se ale zatím jedná jen o úvodní studii, v níž zpracovatelé neměli žádná omezení. Je pravděpodobné, že následnými úpravami či drobným osekáním projektu se docílí výrazných úspor.

Rozhodnout, zda bude vedení města pokračovat v přípravách na stěhování krytého bazénu, budou zastupitelé muset v dohledné době. Stejskal předpokládá, že se tak stane letos, ideálně ještě do voleb. „Následně bychom vyhlásili soutěž na projektanta,“ podotkl.

Současný bazén v Kotlině by sloužil do otevření nového zařízení na koupališti. Je to nutné kvůli tomu, aby mohly bez přerušení probíhat školní výukové kurzy plavání. Poté by byl zbourán.

Nešťastné umístění

„Bazén byl do parku umístěn velice nešťastně. Zabral jednu z jeho nejkrásnějších částí, stal se jakýmsi špuntem na Cihlářském potoce, u něhož ani není možné zaparkovat. Chtěli bychom pak místu vrátit původní podobu,“ poznamenal místostarosta Honzárek.

Tehdejší vedení města v Kotlině budovalo multisportovní centrum se zimním stadionem, bazénem, tělocvičnou, posilovnou, relaxačními místnostmi i ubytovnou, které mohly pro soustředění a kempy využívat domácí i zahraniční sportovní týmy či reprezentace. Vidinou bylo zřízení národního sportovního centra. To ovšem nevyšlo. Zájem o Brod ze strany sportovních organizací v posledních letech prakticky ustal.

Do budoucna radnice plánuje i úpravy celé jižní tribuny zimního stadionu, k níž je bazén přilepen. Chtěla by do ní po demolici vměstnat aktivity, na něž v těchto místech byli lidé zvyklí. „Aby sporty, které se v Kotlině provozují nyní, zůstaly – vyjma plavání – i v budoucnu,“ uzavřel místostarosta Stejskal.