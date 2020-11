Nově nakažených na Vysočině už tolik nepřibývá, výhra je ale ještě daleko

Má to být otázka nejbližších hodin. Antigenní testy k plošnému testování na koronavirus už míří i do ústavů sociální péče v Kraji Vysočina. Distribuovány budou ze skladů společnosti Avenier, která má jejich rozvoz zajistit do jednotlivých domovů seniorů a ústavů.

Podle Petry Cibulkové, mluvčí Asociace poskytovatelů sociálních služeb, by všechny testovací sady měly být rozvezeny nejpozději do konce tohoto týdne.

Nařízení o plošném testování na covid-19 v sociálních zařízeních platí v Česku od minulé středy. První kolo testů mají domovy stihnout do 11. listopadu a pak je pravidelně opakovat.

Právě v domovech pro seniory je nyní složitá situace vzhledem k počtu nemocného personálu a klientů. Na Vysočině mají problémy například domovy seniorů v Jihlavě-Lesnově, v Třebíči nebo v Havlíčkově Brodě.

Část zaměstnanců se vrací do práce, jiné čeká izolace

Na nové testy čekají také v domově pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde je covidem-19 nakažená jedna třetina ze 70 zaměstnanců a 10 ze 100 klientů.

„Asi čtrnáct dní už používáme antigenní testy, které jsme si sami nakoupili. Nepoužíváme je však k plošnému testování, ale jenom tehdy, když klienti nebo zaměstnanci jeví příznaky nemoci,“ říká ředitel domova a budoucí hejtman Vítězslav Schrek.

Podle Schreka se jeho domov bude s koronavirem potýkat zřejmě ještě několik týdnů. „Část vyléčených zaměstnanců domova se vrací zpět do práce, zatímco další odcházejí do izolace. Rozhodně ještě není konec a obávám se, že bude hůř. Domnívám se, že nízký počet nakažených klientů, který držíme, bude vzrůstat. Vir je velice infekční, přes veškerá opatření domovem stále prochází,“ dodává Schrek.

Ocenil, jak veřejnost zareagovala na jeho výzvu o personální výpomoc. „Dostali jsme zprávu i od několika pečovatelek z nedaleké nemocnice v Mostišti, které jsou ochotny odsloužit dvě až tři směny. Moc si toho vážíme,“ pravil Schrek.

V průměru se objeví pět stovek nových případů za den

Počet nově pozitivních na Vysočině podle krajského hygienika Jiřího Kose nadále stagnuje. „Pokud pomineme drobná kolísání, máme denně v průměru 100 nových covid pozitivních osob v každém okrese našeho kraje. Tedy zhruba 500 pozitivních každý den,“ řekl.

V pondělí v kraji přibylo 358 nových případů, což je nejméně za poslední tři týdny. Podle dat statistiků a přepočtu nakažených na 100 tisíc obyvatel, se nyní nákaza šíří nejrychleji na Pelhřimovsku. Za uplynulých sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 1 169 případů.

„Rychlost šíření je zhruba srovnatelná jako v jiných našich okresech. To číslo je otázkou statistického přepočtu, okres totiž není tak lidnatý. Rozhodně tam nepanuje žádný krizový stav,“ dodal Kos s tím, že hygienici velmi úspěšně trasují.

„Daří se nám poměrně početnou skupinu včas diagnostikovat, což by postupně mělo vést ke snížení počtu nemocných. Z osob, které posíláme na testy, je asi 50 procent pozitivních,“ podotkl Kos.

Pacientů v nemocnici ubylo, optimismus ale kraj krotí

Mírně pozitivní zprávy hlásí jihlavská nemocnice. S koronavirem je tam hospitalizováno méně pacientů než v předchozích dnech. „Aktuálně je u nás s covidem 77 pacientů, z toho devět je ve velmi těžkém stavu,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová s tím, že v minulých dnech bylo v nemocnici více než 100 pacientů s covidem-19.

Přílišný optimismus však krotí náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). „Stále máme v našich nemocnicích asi 400 pozitivních pacientů. Zlepšily se statistiky v obsazenosti standardních lůžek, kde jsme na 75 procentech obsazenosti. To je ale dáno i tím, že navyšujeme kapacity lůžek. Na konci října jsme měli 400 lůžek pro covidové pacienty. Teď jich máme 536. Navyšovat ale musíme opatrně, protože stále máme nemocný personál. Nyní to je 380 pozitivních zaměstnanců,“ dodal Novotný.

Nejkomplikovanější situace je teď v třebíčské nemocnici, která má obsazenost téměř na 100 procentech své covidové kapacity.