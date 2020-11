Covid se vrátil do jihlavského Alzheimercentra, nemocných jsou desítky

„Průběh onemocnění je u nich zatím spíše lehčí,“ okomentovala stav nakažených mluvčí Alzheimercentra Martina Svobodová.

Opakovaně se infekce objevila u dvou z pozitivních klientů. „V těch zbývajících případech jde o osoby, kterým se nákaza v první vlně vyhnula,“ dodala.



V Alzheimercentru pracuje šest desítek zaměstnanců. Ti pečují o stovku klientů s různými typy stařecké demence. Na konci července onemocněla téměř polovina ze všech osob. Zařízení bylo tenkrát významným ohniskem onemocnění na Vysočině. S péčí o klienty musela po dva týdny pomáhat armáda.

Jak potvrzuje krajský hygienik Jiří Kos, největší problém je nyní právě v ústavech sociální péče. V každém okrese kraje je teď nějaký ústav, kde mají pozitivně testované. „Výjimkou jsou spíše ta zařízení, kde tento problém nemají,“ říká Kos.



Nemoc se objevila například v jihlavském domově seniorů Lesnov, dále v podobném zařízení v Telči, v havlíčkobrodském domově seniorů na Reynkově ulici či ve Velkém Meziříčí.

Situace v domově ve Velkém Meziříčí se zhoršuje

Tam se situace po víkendu podle ředitele Vítězslava Schreka, jenž bude novým hejtmanem, zhoršila. V pracovní neschopnosti je třetina pečovatelů a několik zdravotních sester. Mezi obyvateli meziříčského domova se zatím nákaza tolik nešíří. Pozitivních na koronavirus je teď sedm z 98 klientů.

Ze tří desítek pečovatelů jich je v pracovní neschopnosti jedenáct, domovu aktuálně chybí i tři zdravotní sestry. „Jen co jsme v minulých dnech horko těžko přežili značný personální výpadek v technických provozech, začínáme bojovat se zajištěním péče. Nebere to konce,“ posteskl si Schrek pro ČTK.

Zařízení shání lidi s kvalifikací pro práci v sociálních službách a zdravotní sestry. Podle ředitele Schreka by se mu hodila pomoc kohokoli z profesionálů, včetně mediků nebo i lékařů.

Pomoc brigádníků a dobrovolníků již začala využívat zařízení v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Na výzvu domova seniorů v jihlavském Lesnově, kde onemocnělo 40 zaměstnanců a o něco málo více klientů, již mnozí dobrovolníci zareagovali.



„Děkujeme Bohu za tolik dobrovolníků“

„Musím děkovat Bohu, že se nám ozvalo tolik lidí. Díky tomu se nám alespoň částečně podařilo vyřešit výpadek tolika zaměstnanců,“ pověděla ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová.

S pomocí přispěchali především studenti zdravotních a sociálních škol. „Ale přišli i lidé, kteří jsou doma a mohou se dostavit například dvakrát do týdne na dvě hodiny. I to vítáme,“ připomíná Řehořová s tím, že z práce vypadli zaměstnanci ve všech segmentech zařízení od uklízeček přes zaměstnance v prádelně, v kuchyni až po pečovatelky a sestry v přímé péči.

S vlnou solidarity se setkala rovněž ředitelka havlíčkobrodského domova pro seniory, kde onemocnělo 27 ze 131 klientů a také 15 zaměstnanců. Kromě studentů pomoc přišla i z řad rodinných příslušníků.



„Jeden pán nám například donesl ochranné štíty, další poskytl úchytky do vlasů na udržení respirátorů. Moc si pomoci vážíme,“ uvedla ředitelka Magdalena Kufrová.

Hygienici spoléhají na opakované plošné testování

Podle krajského hygienika Jiřího Kose současná situace v domovech seniorů ukazuje, že právě starší lidé jsou tou nejzranitelnější skupinou obyvatelstva. Proto vítá vládou nařízené plošné testování v pobytových sociálních zařízeních, které by mělo začít od středy.

„Vypovídací hodnota těchto testů je kolem 70 procent, ale dokážou odhalit ty nejožehavější případy. Opakované testování by tudíž mělo mít efekt,“ říká Jiří Kos a dodává: „Školy jsou umrtveny, společenský život také, ale pokud se nákaza dostaví do podobného zařízení, tak je to vždy problém.“

Denní přírůstky počtu nově nakažených začaly na Vysočině stagnovat na 500 případech. Stejně tak však stagnují počty úmrtí.

„Nejfrekventovanější ročníky jsou 1930 až 1950. Jsou to lidé, kteří mají další onemocnění, jako je diabetes, onemocnění srdce, ledvin, poruchy jater. To jsou rizikové faktory, které vedou k tomu, že organismus je oslabený a atak viru nevydrží,“ dodal krajský hygienik.

