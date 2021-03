Chystaná výměna na pacovské radnici se odkládá, nástupce je v karanténě

Současný starosta Pacova Lukáš Vlček (STAN), jenž je po podzimních krajských volbách zároveň i náměstkem hejtmana, chce svou rezignací splnit slib uzavřený v rámci koaliční smlouvy, že členové vedení Kraje Vysočina nebudou dlouhodobě kumulovat své uvolněné pozice.



Ze stejného důvodu se podařilo nové starosty zvolit již ve dvou městech Vysočiny. Postu se vzdali dlouholetí starostové Telče a Světlé nad Sázavou.



Novým starostou Světlé byl zvolen dosavadní radní města František Aubrecht (za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty). Nahradil lidovce Jana Tourka, jenž se stal radním na hejtmanství. Výměna se uskutečnila i v Telči. Starostou Telče byl místo Romana Fabeše (STAN) zvolený Vladimír Brtník z ODS, dosavadní radní města.

Vlčkovi už pomalu dochází dovolená

Devětatřicetiletý politik Lukáš Vlček se netají tím, že by své působení v čele pacovské radnice chtěl ukončit pokud možno co nejdříve. Jako moment, po němž se chtěl zvednout a odejít ze starostenského křesla, si určil odsouhlasení rozpočtu města na tento rok. To se nyní stalo. Skloubit obě uvolněné funkce je podle Vlčka náročné.



„Je velmi těžké být starostou a zároveň mít post náměstka hejtmana. Už mi pomalu dochází dovolená. Snažím se ji vyčerpat, abych dokázal obě funkce skloubit dohromady. Aby člověk splnil všechny své povinnosti, dělá to i na úkor jiných záležitostí, hlavně pak rodiny. Je to i otázka pracovních víkendů, kdy člověk musí dohánět práci,“ vysvětluje Vlček, který je v čele radnice od roku 2006.

„Tím si nechci stěžovat, je to můj problém, ale byl bych rád, kdyby se nové zastupitelstvo mohlo svolat, jakmile to bude možné a kolegovi skončí karanténa. Nejde jenom o politický slib, který jsem dal, ale především o rodinný život. Máme dvě malé děti,“ dodává.

Jako svého nástupce navrhl Vlček místostarostu Tomáše Kocoura, který je ve funkci třetí volební období. Spolu s Vlčkem byli na společné kandidátce komunálních voleb. V patnáctičlenném zastupitelstvu má jejich kandidátka Sdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska většinu.

„Dlouhodobě hovořím o tom, že tím nejvhodnějším kandidátem je můj dosavadní místostarosta. Je zkrátka nejlepší. Je to pracovitý čestný člověk, kterému na městě záleží, a já za něj dám ruku do ohně. Svou práci odvádí velmi dobře,“ odůvodnil nominaci.

Neuvolněným zastupitelem zůstane

Ve finále však nakonec budou rozhodovat zastupitelé. „Mohu si něco přát, ale mám jeden hlas z patnácti. Nevidím však žádného jiného protikandidáta. Nikdo takový se zatím nevyjádřil, že by stál o tento post,“ připomíná Vlček.

Po své rezignaci zůstane dál neuvolněným pacovským zastupitelem. „Nebouchám za sebou dveřmi. Region budu zastupovat i v některých dalších organizacích. Jsou to pozice, které se úzce vážou k mé současné pozici na hejtmanství. Týkají se oblasti vodního a odpadového hospodářství,“ poznamenal.

Aktivní chce být i ve spolkových činnostech. „Mám hodně svých spolkových aktivit, do kterých se zapojuji. Patří k nim atletika v Pacově a hokej v Pelhřimově. U těchto věcí bych chtěl zůstat i nadále,“ říká.



Pokud by měl bilancovat uplynulých téměř patnáct let ve vedení města, je pyšný především na fungující tým, který se mu podařilo na radnici vytvořit.



„Nemohu jmenovat jeden konkrétní projekt, na který jsem pyšný. Takových je víc. Věřím, že se Pacov za posledních patnáct let posunul dopředu,“ dodal Vlček.