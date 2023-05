Nový blok jaderné elektrárny přinese práci, ale i tlak na mzdy a růst nájmů

V současnosti jsou vyhodnocovány nabídky tří uchazečů o stavbu – ve hře je americký Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP. Tyto společnosti nyní nepracují „pouze“ na přípravě a aktualizaci svých nabídek. Účastníci tendru uzavírají i dohody o spolupráci s místními firmami.

„Nejvíce se v tomto směru zatím snaží korejská společnost KHNP, která má již podepsaná memoranda s většinou místních specializovaných firem. V regionu působí už delší dobu, zhruba tři čtyři roky,“ popsal Petr Šmejkal, šéf Okresní hospodářské komory Třebíč. KHNP podporuje mimo jiné charitu či nemocnici.

Se zhruba čtyřmi desítkami českých firem uzavřel od loňska memoranda i Westinghouse. Ostatně již před startem tendru byl vládou zdůrazňován zájem o maximální zapojení tuzemského průmyslu – mohl by se podílet až na 65 procentech celého projektu.

„V regionu je teď na tomto poli novou vlaštovkou francouzská společnost EDF, která rozjíždí vyjednávání,“ zmínil Šmejkal. Na konferenci v Třebíči, pořádané minulý týden právě firmou EDF, představila své plány spojené s budováním nového bloku, včetně jeho vizualizace.

Zkušenosti z výstavby reaktorů v Británii

Výstupy z jednání ukazují, že rozšíření elektrárny přinese lokálním firmám byznys v objemu desítek miliard korun, vytvoří tisíce pracovních míst a možnosti pro vzdělávání. Zástupci EDF vychází i ze zkušeností z aktuální výstavby dvou nových reaktorů v britské jaderné elektrárně Hinkley Point C.

„Pro Česko je Hinkley Point C zajímavou referencí. Velká Británie je totiž v podobné situaci jako Česká republika, kdy musí revitalizovat svůj jaderný průmysl po letech nízké aktivity a úbytku odborných kapacit,“ uvedl Roman Zdebor, šéf české pobočky EDF.

Při uskutečnění tohoto projektu se EDF spoléhá zejména na britské firmy, jež dosud získaly 64 procent z objemu zakázky. Celkem je součástí dodavatelského řetězce 3 700 firem z Velké Británie. V souvislosti se stavbou dosud vzniklo téměř dvacet tisíc nových pracovních míst.

Podle Petra Šmejkala bude mít budování nového jaderného zdroje Dukovan dopad v podstatě na všechny společnosti napříč odvětvími, nejen na ty, co se budou přímo podílet na stavbě, protože jsou jejich předmětem podnikání dodávky zařízení a technologií pro jádro. „Je tu i velká skupina firem, například z oblasti gastra a ubytování, které to ovlivní zprostředkovaně,“ přiblížil Šmejkal.

Přetahování zaměstnanců a tlak na mzdy

Zároveň zdůraznil, že je třeba počítat i s negativními dopady. „Bude poptávka po zaměstnancích, kteří dosud pracují v místních firmách. To povede k tlaku na mzdy a přetahování kvalitních zaměstnanců z řady oborů. Lze očekávat i růst nájmů, neboť potřeba ubytování nových pracovníků bude růst také,“ vysvětlil Šmejkal. Podle něj je třeba se na tento fakt připravit, společně se státem, krajem, městy i firmou ČEZ.

Smířeně k dostavbě nového bloku hledí lidé ze Slavětic, obce s 236 obyvateli západně od elektrárny. Právě jejich směrem se má stavět.

„My už jsme si za těch čtyřicet let na jadernou elektrárnu zvykli,“ konstatoval starosta Antonín Kovář. Jako velké pozitivum vnímá obchvat, jejž ves vyhlíží už léta. „Do územního plánu byl zařazen v roce 2007, před šestnácti lety. Nyní je to konečně na dobré cestě, snad by se mělo v roce 2025 začít,“ řekl Kovář.

Naproti tomu ho mrzí, že pozemky, jichž se výstavba týká, nespadají do jejich katastru, ač jde o plochy hned u vesnice. „Historicky patřily nám, pod obec Dukovany přešly za minulého režimu, jelikož Slavětice byly původně zániková obec – také se měly stěhovat kvůli stavbě přehrady, což se nakonec nestalo,“ popsal starosta.

Jsou sousedé, ale nebudou mít nic

Pozemky již ale zůstaly Dukovanským. „Takže se má stavět 800 metrů od naší obce – na nás dopadne stavební ruch, ale nic z toho mít nebudeme,“ povzdechl Kovář.

Slavětice podle něj zasáhne i rekonstrukce a rozšíření rozvodny v jejich katastru. „Ta je ale osvobozená od daně z nemovitosti, takže opět žádné příjmy. Dostáváme sice od ČEZ dar, za což jsme samozřejmě rádi, ale není to stálý a jistý příjem jako třeba v případě daní,“ dodal Kovář.

Tři účastníci tendru mají za sebou nyní upřesnění parametrů svých nabídek. „Termín na předání aktualizované nabídky je stanoven na 15. září 2023,“ upřesnil Marek Vošahlík, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Nejpozději do 15. února 2024 má společnost Elektrárna Dukovany II předat státu hodnocení a doporučit preferovaného dodavatele. „Do konce roku 2024 se předpokládá podpis smlouvy s vybraným dodavatelem,“ dodal mluvčí.