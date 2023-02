Postavte oba bloky Dukovan najednou, žádá Třebíčsko. Ministr to nevyloučil

„Nedovedeme si představit, že by se postavil jeden blok, pak by se odešlo na Temelín a až potom bychom se zase vrátili na další blok do Dukovan. Postavit dva bloky najednou by bylo efektivnější a vím, že pan ministr je tomu nakloněn,“ řekl předseda sdružení Vítězslav Jonáš, bývalý starosta Dukovan.

Jonáš to dnes přednesl přímo ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi na jednání v třebíčském hotelu Atom. A ten tuto možnost nevyloučil. „My budeme hledat tu nejvýhodnější cestu. Náš zájem je, aby vše bylo postaveno včas a nedošlo k překročení nákladů,“ odvětil Jonášovi Síkela.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (druhý zleva) na tiskové konferenci po jednání se zástupci Energetického Třebíčska. Vedle něj sedí předseda sdružení Vítězslav Jonáš. Jednání se zúčastnil i místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Rozumí stanovisku Energetického Třebíčska, aby dostala přednost varianta postavit vše najednou a rychleji. A to před možností, že by se postavil na Vysočině jeden blok a teprve po pětileté pauze druhý.

„My ale musíme počkat na komplexní vyhodnocení jednotlivých nabídek. A pak se rozhodnout, s kým a za kolik se domluvíme. Nebo jestli s více partnery najednou. Rozhodně to nebude jednoduché. Jsem ale přesvědčen, že uděláme správné rozhodnutí pro tuto zemi,“ ujistil ministr.

Každá z nabídek má kolem 15 tisíc stran

Vítězslav Jonáš ocenil, že už se výstavba blíží. I když v těžkostech. „Územní řízení bude delší proces, než se očekávalo. Doufám ale, že termín zahájení výstavby v letech 2029 až 2030 bude splněn,“ dodal předseda sdružení.

Na stavbě nového bloku má pracovat až pět tisíc lidí. Zájem o tuto zakázku mají francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

„Každá z těch nabídek má kolem patnácti tisíc stran,“ přiblížil Síkela. Považuje za klíčové, aby se na stavbě podílely minimálně ze 60 procent české firmy. „Důležité z hlediska bezpečnosti projektu je, že jsme do tendru nepřizvali žádné firmy z Číny ani z Ruska. To by bylo nepřijatelné riziko pro naši zemi a její suverenitu. Součástí podmínek tendru je, že firmy z těchto zemí nemohou být ani součástí dodavatelského řetězce,“ doplnil ministr.

Současné bloky Dukovan byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Letos plánuje společnost ČEZ do obnovy zařízení investovat přes 2,3 miliardy korun. Investicemi chce zajistit provozování bloků nejméně do roku 2047. Společnost zároveň připravuje stavbu nového dukovanského bloku.