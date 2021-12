Nemocnice na Vysočině plánují stavět nové parkovací domy

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného je ale stěžejní nejprve dokončit stávající projekty.

„Investice to jsou relativně vysoké. Letos se uskutečnilo vůbec nejvíc investičních akcí za celou historii Kraje Vysočina. Je potřeba dokončit pavilon péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici, v třebíčské nemocnici jde o dokončení pavilonu operačních sálů, v Novém Městě na Moravě máme rozpracovaný vstupní pavilon do nemocnice,“ popsal náměstek nejbližší úkoly.

Přesto jsou v plánu další projekty. Některé dokonce urychlila současná pandemie koronaviru.

To se týká například rekonstrukce a přístavby budovy infekčního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Pandemie a především nové zvyšující se nároky na provoz infekčních oddělení byly důvodem pro uspíšení našich plánů,“ uvedl Vladimír Novotný.

Zůstanou jen nosné zdi

Projektovaná přístavba infekčního oddělení bude situována směrem k budově plicního oddělení. Projekt počítá i s kompletní rekonstrukcí původního objektu.

„Zůstanou pouze nosné zdi a větší část střechy. Původní dispoziční uspořádání neumožňovalo řešit zázemí pro personál. Proto vzniknou další provozní místnosti, nové uspořádání vyřeší kolizní křížení hygienických cest. Lůžková kapacita by měla zůstat zachována, podstatně ovšem dojde ke zlepšení prostředí a komfortu jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál,“ popsal krajský radní Karel Janoušek.

Pro infekční oddělení bude vytvořen nový hlavní vstup ze západního průčelí přímo navazující na schodiště s výtahem. Další patra budou sloužit pro pokoje lékařů a sester, přípravny materiálu a administrativu, nové ambulance a prostornější technické zázemí.

V přípravě projektové dokumentace je v Havlíčkově Brodě i výstavba parkovacího domu u nemocnice. Stejnou investici mají v plánu také v Třebíči. Kromě hejtmanství by se na ní mělo finančně podílet 50 miliony i město. Parkovací dům, který nabídne přes dvě stovky míst pro automobily, nemá sloužit pouze návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice. Využije ho i ostatní veřejnost. A to díky strategické poloze v blízkosti vlakového nádraží, okresního soudu a zimního stadionu. Čtyřpodlažní parkovací dům bude stát na místě současného parkoviště u Purkyňova náměstí.

Dialýza v Novém Městě

Nemocnice v Novém Městě na Moravě by chtěla zahájit rekonstrukci pavilonu gynekologie a výstavbu pavilonu pro dialyzované pacienty. „Kapacita dialýzy na Novoměstsku a Žďársku vůbec nestačí. Vnímám za důležité navýšit kapacitu tohoto pracoviště,“ vysvětluje náměstek hejtmana Novotný.

V současné době má novoměstská dialýza dvanáct lůžek a stará se až o 70 pacientů. Vybudováním nového dialyzačního oddělení se počet lůžek zdvojnásobí. „Nová budova bude umístěna v parku mezi gynekologicko-porodnickým oddělením a pavilonem interních oborů. Jednopatrová budova se zelenou střechou bude ležet v úrovni terénu a bude splývat s okolím,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

V jihlavské nemocnici se pomalu chystají na jednu z největších investic za více než 1,2 miliardy korun. Připravovat budou projektovou dokumentaci na výstavbu nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče, který bude doplňovat parkovací dům.

„Zatím máme jenom studii. Nyní se chystá výběrové řízení na projektanta,“ řekl provozně technický náměstek ředitele jihlavské nemocnice Alexander Filip.

Raději vše najednou

S ohledem na finance by bylo možné projekt rozdělit do dvou. Podle Filipa by ale bylo optimální uskutečnit vše najednou. „Nový pavilon zabere mnoho parkovacích míst. Nemocnice přijde o zhruba 300 stání. Ideální by proto bylo udělat pavilon i parkovací dům společně,“ dodal.

V plánu investic se objevily také nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby. Nejblíž k jejich uskutečnění jsou v Telči a Náměšti nad Oslavou. V obou případech jsou nyní záchranáři v nájmu. Nové stanice by se měly vybudovat už na pozemcích kraje. Z dalších míst by nové základny mohly vzniknout v Bystřici nad Pernštejnem, Pacově a uvažuje se i o Humpolci. „Uvidíme jak budou vypsané dotace, ale chceme být připraveni a mít projekty,“ dodal Novotný.