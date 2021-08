Velkou rekonstrukci infekčního oddělení brodské nemocnice uspíší covid

Kompletní přestavba pavilonu a vybudování nové přístavby k infekčnímu oddělení byla nově zařazena na seznam investičních akcí kraje. „Pandemie a především nové, zvyšující se nároky na provoz infekčních oddělení byly důvodem pro uspíšení našich plánů,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.



Jak ujistil, projektové práce na přípravě záměru, případně dalších stupňů projektové dokumentace, začnou ještě v letošním roce. „Samostatně stojící objekt v blízkosti dalších klíčových zdravotnických provozů jsme si vyhodnotili jako ideální pro budoucí využívání,“ konstatoval náměstek.

O přesném termínu zahájení stavebních prací ještě není rozhodnuto. „S ohledem na zásadnost akce se předpokládá horizont dvou až tří let,“ podotkla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.



Pro zřizovatele zdravotnického zařízení půjde o významnou investici. Přesnější náklady vyčíslí až zpracovaná dokumentace, prvotní odhady ale hovoří o vyšších desítkách milionů korun.

Ze současné budovy zůstanou jen nosné zdi

Celý pavilon se po rekonstrukci výrazně promění. „Ze současné budovy zůstanou pouze nosné zdi a větší část střechy,“ přiblížil krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.

Zcela se změní současné dispoziční řešení budovy. „Nynější uspořádání neumožňovalo komfortně řešit zázemí pro personál,“ poznamenal Janoušek.

Proto v pavilonu vzniknou další provozní místnosti. Nové uspořádání rovněž vyřeší kolizní křížení hygienických cest. Na současném stavu by měla zůstat zachována lůžková kapacita oddělení.

„Ale podstatně se zlepší prostředí a komfort jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Nově budou připraveny prostory pro umístění hepatální poradny pro veřejnost,“ doplnil krajský radní.

Vzniknou nové pokoje pro ubytování lékařů

Zásadní bude rovněž rozšíření stávající budovy o novou přístavbu. Ta by měla být situována směrem k Nerudově ulici a pavilonu číslo 13, v němž sídlí nedávno vybudované plicní oddělení, rehabilitace a oddělení následné péče.

Podle současných představ má zůstat zachována lůžková část infekčního oddělení, ovšem rozdělí se na dvě jednotky podle typu infekčního onemocnění. „Oddělení bude mít nový hlavní vstup ze západního průčelí přímo navazující na schodiště s výtahem,“ upřesnila Svatošová.

Další patra budou sloužit pro pokoje lékařů a sester, přípravny materiálu a administrativu. Vzniknou zde i nové ambulance a mnohem víc místa má zbýt na technické zázemí. „Uvažuje se také o pokojích s příslušenstvím pro ubytování externích lékařů,“ doplnila mluvčí kraje.



Jak se vyřeší chod oddělení v době stavebních prací, dosud není známo. Pravděpodobné je, že se na dobu rekonstrukce provizorně přestěhuje do jiné části nemocnice. Obdobné by to mělo být i s kancelářemi vedení zdravotnického zařízení.

I teď v nemocnici pracují stavbaři

Od stavebních prací si tedy areál havlíčkobrodské nemocnice neodpočine ani v budoucnu.

Jedna z větších rekonstrukcí v zařízení je totiž v plném proudu právě nyní. Od června až do konce listopadu se obnovuje takzvané spojovací travé.

To je konstrukce nacházející se v samém srdci hlavního nemocničního pavilonu, na niž je navázáno sedm různých budov. Stavební práce se dějí ve všech šesti podlažích hlavní budovy a nejvíce ovlivňují chod oddělení interny, gynekologie a kuchyně.

„Bourací práce spočívají v odstranění příček, podhledů, výplní otvorů a úprav povrchů a v provedení prostupů a drážek pro nové instalace,“ popsala už dříve mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nově se instaluje vzduchotechnika, upravují se pokoje, osazují nová okna a dveře. Kraj Vysočina přijdou všechny tyto práce na zhruba devět milionů korun.