V brodské nemocnici se nově platí za parkování, auta plní okolní ulice

Ke zpoplatnění parkování přímo v areálu nemocnice sáhli v Havlíčkově Brodě jako poslední v celém kraji. V jiných městech Vysočiny se za stání u nemocnic platí už delší dobu. Stejně tak už dlouho není parkování zdarma u jiných zdravotnických zařízení ve městě.

„Hlavní důvod byl ale trochu jiný. Chtěli jsme zavedením poplatku parkování v našem areálu regulovat. Aby se nestávalo, že zde auta stojí i několik dní v kuse. Místa pak nemají ti, kteří je skutečně potřebují. Vozy tu běžně stály pod stromy na trávnících,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Petra Černo.



Havlíčkobrodská nemocnice dosud doplácela na to, že leží jen kousek od centra města. Podle Petry Černo tak nebylo výjimkou, že zde zdarma na celý den odstavili auto lidé, kteří pak šli do města do práce či na nákupy.

„Nebo pacient na hospitalizaci přijel autem, a to mu zde deset dní stálo, než byl z léčení propuštěn,“ zmiňuje mluvčí.

V areálu nemocnice, který byl ve směru od centra města drobně zmenšen kvůli přístavbě domova pro seniory, je celkem 224 parkovacích míst. Kdo by některé z nich chtěl využít, u závory na hlavním vjezdu si vezme lístek.

Za volná místa jsou někteří rádi, jiní chtějí delší dobu zdarma

První půlhodinu má zdarma. „Je to čas potřebný na vyložení či naložení pacienta,“ říká Černo. Za druhou půlhodinu už ale zaplatí dvacet korun a za každou další započatou hodinu po třiceti korunách. K placení slouží automat v hlavní lůžkové budově.

Mnoho pacientů novinku přivítalo. „Jdeme s klukem na kontrolu. Těch dvacet korun není zas tolik. Za parkování se už stejně platí všude. Hlavně, že jsme bez problémů našli místo,“ pochvaloval si v úterý v osm hodin ráno pan Miloš. Informační systém v tu dobu hlásil, že v areálu je 72 míst volných. To bývalo v minulosti nepředstavitelné.

Ale ozývají se i stížnosti. Nikoli na samotný systém, ale na nastavení cen.

„Zdarma se mělo stát dvě hodiny. Copak za půl hodiny se dá v nemocnici něco stihnout? Nebo za hodinu? To se člověk nedostane v čekárně na řadu, ani když je objednán,“ poznamenal další z pacientů Jaroslav Černý.

V úterý ráno zaparkoval v Jahodově ulici a do nemocnice šel pěšky. Od počátku roku rozhodně není jediným, kdo při návštěvě nemocnice hledá místo na zaparkování v okolních ulicích. A to už začíná způsobovat komplikace vedení města.

Radnice vyrobit nová parkovací místa v okolí nemocnice neumí

Zaparkovaných aut v ulicích kolem nemocnice rapidně přibylo, spousta jich stojí v ulicích Havlíčkova, Jahodova, Stamicova, Vrchlického a Hrnčířská, někdy i stovky metrů od nemocnice. Radost z toho nemají lidé, kteří ve vilové čtvrti bydlí. Vozy jim stojí před domy i před garážemi či vjezdy do zahrad.

„Jsou to dvě nádoby a jedna kapalina. Jak z jedné uberete, druhá se zaplní,“ přirovnal havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Zcela rozumím, proč nemocnice parkování ve svém areálu zpoplatnila. Lidé ale vždy budou hledat levnější alternativu,“ dodal.



Jak parkování v okolí nemocnice regulovat a pomoci zdejším obyvatelům, ale zatím netuší. „Nenapadá mě v tuto chvíli žádné řešení. Nová parkovací místa tam prostě vyrobit neumíme,“ pokrčil rameny.

Vedení města chce situaci v lokalitě nějaký čas sledovat. Poté je připraveno ji zhodnotit a učinit případná opatření. „Mohli bychom více zatlačit na parkování na takzvaném cirkusplace,“ zmínil Honzárek plochu u Masarykovy ulice na břehu Sázavy. Tam město původně chtělo zřídit velké záchytné parkoviště. Náklady na nutnou úpravu příjezdu k němu ho ale od tohoto záměru prozatím odradily.

Cena se zvedla i v Rozkošské z druhé strany lůžkové budovy

Úprava systému parkování v areálu nemocnice stála přibližně šest milionů korun. Její součástí byla i rekonstrukce hlavní komunikace, instalace informačního systému či obměna terminálů a závor. Ve druhé polovině loňského roku byl kvůli tomu na čas uzavřen hlavní vjezd do areálu.

Vedle 224 nově zpoplatněných míst přímo v nemocničním areálu mohou pacienti využít i parkoviště v Rozkošské ulici, z druhé strany hlavní lůžkové budovy. To nabízí 98 míst. Ta už jsou ovšem zpoplatněna delší dobu. Od letošního ledna se jen změnil sazebník. První hodina je zdarma, každá další za dvacet korun místo původních deseti.