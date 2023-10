Festival zahájí film o Václavu Havlovi. Diváci ho potkají, jak ho neznali

Zahajovacím filmem festivalu bude dlouho očekávaná světová premiéra celovečerního dokumentu Tady Havel, slyšíte mě? režiséra Petra Jančárka.

Snímek nabídne dosud nikdy nepublikované záběry z posledních tří let života bývalého prezidenta Václava Havla. Ten Jančárka oslovil v roce 2009 s dotazem, jestli by nechtěl natočit jeho odcházení. Během následujících necelých tří let sesbíral režisér více než dvě stě hodin dosud nepublikovaného filmového materiálu, který se stal základem pro tento dokument.

„Myslím, že diváci budou moci ve filmu potkat Václava Havla tak, jak ho dosud neznali,“ řekl režisér Petr Jančárek s tím, že natáčení provázela naprostá otevřenost a důvěra. „Mantinely, které určovaly, co a jak budeme točit, se vytvářely postupně. Nakonec jsem mohl točit prakticky všechno, ale zda se bude, nebo nebude točit, určovaly osoby, se kterými v tu chvíli Václav Havel byl,“ popsal Jančárek.

Film je podle režiséra o hodnotách, které ctil Václav Havel, o jeho nadčasových myšlenkách, ale také o jeho odcházení, stáří a stárnutí. Dokument je výjimečný také tím, že ho nedoprovází žádný komentář. „Nechali jsme pana prezidenta, aby vše okomentoval vlastními slovy,“ dodal Petr Jančárek.

Podle producenta filmu Jiřího Konečného je dobře, že film přichází s více než desetiletým odstupem od Havlovy smrti. „Můžeme tak porovnat stav světa tehdy a nyní,“ řekl.

Festival však přinese i celou řadu dalších událostí. Cenu za přínos světové kinematografii letos v Jihlavě převezme významný maďarský režisér Béla Tarr, jehož poslední film Turínský kůň (2011) získal na festivalu Berlinale velkou cenu poroty.

Svůj masterclass, byť online formou, povede významná polská dokumentaristka Agnieszka Hollandová, jejíž snímek Hranice vzbudil mezi některými polskými politiky velké emoce doprovázené i agresivní rétorikou. „Proti tomu se chceme jednoznačně vymezit a podpořit režisérku v její tvorbě,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.