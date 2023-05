Když prezident přikuloval. Autor slavné fotky naučil pít Havla pivo

Obuté gumáky, do nich zastrčené montérky, zmuchlaná blůza, tlustý svetr a přes pravé rameno papírový pytel. Fotografií Václava Havla se dochoval bezpočet, ale tahle je unikát. Budoucího prvního českého prezidenta zachycuje v roce 1974 coby pomocného dělníka v trutnovském pivovaru.

Příští rok to bude rovných 50 let, kdy tu Havel - jak sám s oblibou říkal - přikuloval. Jeho hlavní práce to však nebyla. Velmi rychle se totiž naučil pracovat s křemelinovým filtrem, odkud pivo teklo do tanků. Z nich se pak stáčelo do sudů a protože jich byly stovky, občas se nějaký vzpříčil a Havlovi nezbylo nic jiného než sud odkulit.

Autorem snímku je spolubojovník proti komunistickému režimu Karel Hádek. Ten si za podvracení republiky odseděl tři a půl roku na Borech a poté po několika marných pokusech sehnat práci také skončil ve sklepeních trutnovského pivovaru.

„Ano, byl jsem to já. Václava jsem vyfotil v roce 1974 na dvoře pivovaru,“ řekl Hádek. StB ho v roce 1980 zbavila státního občanství a donutila k emigraci do Mnichova, odkud se vrátil až v 90. letech. Fotografii před 30 lety daroval Věře Michalové, jež si originál od Havla nechala podepsat.

Musel parkovat opodál

Havel v pivovaru dělal pouhých osm měsíců, ale tamní krátká kariéra jej inspirovala k napsání jednoho z nejznámějších dramat, autobiografické aktovky Audience pro sládka a intelektuála Ferdinanda Vaňka.

V Trutnově zdomácnělo také několik stejně absurdních historek. Třeba o tom, jak zatímco tehdejší ředitel pivovaru na dvoře parkoval moskviče, dělník Havel do práce jezdil mercedesem. Byl na Západě velmi žádaným autorem a ani komunisté ho nemohli připravit o honoráře, i když mu je státní banka danila až 40 procenty.

Havel stejně jako ostatní mohl parkovat na pivovarském dvoře. Avšak jen do té doby, než ředitel zjistil, že jeho moskvič se krčí vedle červené limuzíny ze Stuttgartu. Od té doby musel dramatik parkovat v Horské ulici, prý aby nepobuřoval dělnickou třídu.

Havel jezdil z necelých deset kilometrů vzdálené chalupy na Hrádečku. Jednou v zimě přijel uřícený pozdě, protože mu výjezd zasypalo několik tatrovek a Havel musel metráky sněhu ručně odházet. Dalším naschválem bylo rozbité boční okénko u jeho mercedesu. Sotva dojel za roh, už ho zastavili příslušníci VB a sebrali mu řidičák.

Další historka ilustruje Havlovu roztržitost. V knihkupectví na Krakonošově náměstí si půjčoval zakázané knihy a právě tady jako pozornost jednou dostal dvě kila jater z prodejny s masem a uzeninami v horní části náměstí.

„Václav je strčil do igelitové tašky, zakryl celerem a zeleninou a tu tašku nechal na Hrádečku na zápraží na sluníčku. Brzy tam začalo něco smrdět. No, říkám si, celer přece nemůže smrdět! A nepřejte si vidět, v co se ty játra proměnily,“ vzpomínala kdysi Olga Havlová.

Havla naučil pít pivo

Hádek se s Václavem Havlem neviděl od listopadové revoluce, ale vzpomíná na něj jako na kolegu dělníka a hlavně myšlenkově spřízněného kamaráda. Pracovali spolu, Havel se od něj až ve svých 37 letech naučil pít pivo, seznámil ho se svou ženou Olgou, pravidelně ho zval na Hrádeček, a dokonce jej i pokřtil.

„Tehdy mně bylo 27 let, Václavovi o deset více a stal se mým kmotrem. Křest byl v semilském kostele,“ vyprávěl Hádek.

Přitom se s Havlem seznámil až v pivovaru: „Nebyla pro mě práce a já jsem lítal po celé republice. Nejdříve jsem dělal v trutnovské Prefě, jenže po dvou týdnech mě vyhodili, protože jsem nesměl být zaměstnaný. Tak jsem šel do pivovaru a s Václavem jsme brzy našli společnou řeč.“

Havel si i po letech vybavil obsah papírového pytle, který má na snímku přehozený přes rameno.

„Je tam písek či křemelina, skrz které pivo protéká, a na písku zůstanou zbytky kvasnic. Mimochodem to filtrování znamená vlastně kažení piva. Nefiltrované je daleko lepší, ale filtrovat se musí, aby nedokvašovalo v hospodách,“ smál se v roce 2009, kdy podepsal originál snímku a přidal i typické srdce.

Ve sklepě objevil amatérskou štěnici

Uklizení Havla do sklepa trutnovského pivovaru mělo podle Hádka jeden dobrý důvod – izolaci: „Václav měl samostatnou práci a mezi ostatní jsme tolik nepřišli. Samozřejmě k tomu přispěla i naše obava, protože byla skupina lidí, před kterými jsme si nemohli všechno říct.“

Obavy ještě vzrostly, když Havel ve sklepě objevil amatérské odposlouchávací zařízení, které tam namontoval iniciativní sládek.

„Ten dobrák chtěl zabít dvě mouchy jednou ranou: jednak vědět, co si o něm dělníci povídají, a jednak se zalíbit státní moci tím, že jí nabídne mé sledování,“ vzpomínal Havel, který si v pivovaru vydělával kolem 1 700 korun měsíčně.

Pivovar opustil z vlastní vůle, nikdo jej nenutil. Odešel s typickou skromností. „Takhle to dál nejde, měli byste jenom problémy,“ prohlásil tehdy před parťáky, na které i po letech vzpomínal jen v nejlepším.

„Přijali mě výborně. Záhy jsem zjistil, že mě ostatní dělníci mají rádi, že mě bez sebemenšího náznaku nějakého odstupu přijali mezi sebe a že se mi dokonce snažili pomáhat i tam, kde jsem pomoc ani nepotřeboval.“

V pivovaru Václav Havel přikuloval pouhých osm měsíců, ale s Trutnovskem byl svázaný už dlouho předtím. Už v roce 1967 na popud přítele Andreje Kroba koupil na inzerát chalupu v osadě Hrádeček, 18. prosince 2011 v ní také zemřel.

Právě na Hrádečku se pod dohledem tajné policie scházeli chartisté i legendy undergroundu. Později zde Havel vítal také významné státní návštěvy, například americkou velvyslankyni Madeleine Albrightovou či generálního tajemníka OSN Kofiho Annana.

18. prosince 2021

Na Hrádečku v roce 1987 skončila i aparatura z festivalu „zakázané kultury“. Ten rozehnala StB, ale organizátoři v čele s Martinem Věchetem a Františkem Čuňasem Stárkem stihli aparaturu včas schovat na Havlově chalupě.

Už jako prezident byl Havel v roce 1990 na trutnovském Bojišti hostem prvního povoleného ročníku nejstaršího rockového festivalu přezdívaného Český Woodstock a v roce 2007 se dokonce stal jeho náčelníkem. Indiánská čelenka a potlesk srovnatelný s největšími zahraničními hvězdami ho tehdy viditelně dojaly.