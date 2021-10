Česká pošta přesune pobočky i v Třebíči, s námitkami město neuspělo

Plány České pošty zasáhnou nyní hlavně obyvatele, kteří jsou zvyklí navštěvovat pobočku číslo 4 v Modřínové ulici. Její provoz má být ukončen již k 1. prosinci letošního roku. Klienti budou místo ní moci využívat filiálku 5 v ulici M. Majerové, s níž bude „čtyřka“ sloučena.



„Na pobočkách Třebíč 4 a Třebíč 5 evidujeme za poslední tři roky výrazný úbytek klientů - konkrétně o 32 procent, u výplaty důchodů je to v případě pošty Třebíč 4 dokonce pokles o 50 procent. Naším cílem je udržet pobočky co nejblíže občanům, bohužel to ale není možné za podmínek, kdy návštěvnost klesá z důvodu trendů ve společnosti,“ popsal důvody změn Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty.

Starší lidé podle něj pobočku 4 pro vyzvedávání důchodů postupně přestávají využívat a lze tedy očekávat, že během dvou až tří let by byly výplaty důchodů na tomto místě jen velmi vzácné.

Filiálky 4 a 5 jsou od sebe vzdálené necelý kilometr a leží na jedné lince městské hromadné dopravy, která projíždí spádovým sídlištěm obou pošt.

A podle zástupců České pošty je právě dostupnost zastávek MHD pro valnou většinu místních ze sídlišť lepší než dostupnost pošty Třebíč 4.

„Jedná se například o obyvatele žijící v ulicích Tolstého, Čajkovského, Moskevská, Dukovanská, U Studánky, Bartošova, Wolkerova nebo Hybešova,“ vyjmenoval Vysoudil. Pošta číslo 5 by měla sloučením také personálně posílit - zákazníkům tam bude nově k dispozici jedna přepážka navíc.

Hlavní sídlo pošty modernizaci potřebuje

Vedení Třebíče se sice plány podniku snažilo zvrátit, leč nepochodilo. „Město využilo všechny argumenty i možnosti, aby pobočka 4 v Modřínové ulici byla zejména pro starší občany zachována. Pošta, vzhledem k tomu, že se jedná o její budovy a majetek, na svém obchodním záměru ale trvá,“ informovala Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice.

A co bude dál s poštovní budovou v Modřínové ulici? Už nyní je nemovitost z velké části nevyužitá. „Z tohoto pohledu je pro Českou poštu objekt provozně nehospodárný a nepotřebný. Prodejem této budovy získáme investiční prostředky pro realizaci modernizace hlavní pošty Třebíč 1,“ nastínil Ivo Vysoudil.

Právě úpravy centrální pošty spojené i s jejím přesunem patří mezi další změny, jež firma ve městě chystá. Centrála se aktuálně nachází v ulici Smila Osovského poblíž Jejkovské brány. Nově se sídlo přestěhuje na nedaleké Karlovo náměstí, kde budou lepší parkovací možnosti a na rozdíl od původního působiště půjde nyní také o moderní a bezbariérové prostory.

Podoba současné poštovní centrály je totiž už dlouhou dobu předmětem kritiky jejích návštěvníků.



„Hlavní pošta se měla modernizovat už dávno, není bezbariérová a její prostředí celkově neodpovídá 21. století. Proto tento záměr velmi vítám, stejně jako umístění na Karlově náměstí, kde bude pošta díky zajíždějící MHD pro obyvatele snadno dostupná,“ vyjádřil se třebíčský starosta Pavel Pacal.

Kdy konkrétně k přesunu dojde, nechtěla Česká pošta zatím upřesnit, stejně jako přesnou adresu sídla. Mluvčí společnosti Vysoudil pouze uvedl, že by přesun rádi uskutečnili ještě v průběhu příštího roku.

Jihlava nakonec záměr zvrátila

Nedávná „škatulata“ s poštami má za sebou i Jihlava. Státní podnik tam v červnu oznámil, že poštu na Horním Kosově přemění na službu Pošta Partner. V plánu bylo i uzavření pobočky na Březinkách a v Erbenově ulici, jež měly být přesunuty do nového obchodního centra Aventin na periferii Jihlavy.

Městu se však povedlo po mnohých jednáních tento záměr zvrátit. Stávající pobočky tak zůstaly prozatím zachovány, navíc přibyla ještě jedna ve zmiňovaném Aventinu.