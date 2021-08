Česká pošta ustoupila, všechny její pobočky v Jihlavě i nadále zůstanou

„Výsledkem našeho tlaku zastupitelstva, za výrazné podpory veřejnosti, je zachování pobočkové poštovní sítě ve stávajícím rozsahu, to znamená ve stávajících lokalitách. Dále pošta otevře nad rámec stávajících poboček i pobočku v obchodním centru Aventin, která celou síť ještě doplní,“ uvedl po jednání Beke.



Podle mluvčího České pošty Iva Vysoudila bude podnik v Jihlavě nadále hledat provozovatele dvou Pošt Partner podle původního záměru. „Do té doby, než budou provozovatelé vybráni, včetně vhodných prostor, nebudou zrušeny původní pobočky v Jihlavě,“ ujistil Vysoudil.

Radní Beke očekává, že státní podnik hodlá vedení radnice předem informovat o podrobnostech případných změn včetně vzájemných konzultací.

„My budeme trvat na zachování dostupnosti služeb v docházkové vzdálenosti a v místech, kde lidé žijí a kde službu potřebují. Osobně nečekám, že by k tomu mělo dojít v nejbližší době, to znamená letos ani příští rok. Kladl jsem na srdce zástupcům pošty, aby se více zajímali o spokojenost jihlavských zákazníků a uživatelskou přívětivost,“ dodal David Beke.

Po protestu zavládla spokojenost

Dohoda potěšila i Jana Holbu, který se podílel na organizování protestu proti původnímu záměru pošty rušit pobočky. „Máme radost, že všechny pobočky pošty v pěší dostupnosti zůstanou zachované. Přitom ještě předevčírem mluvil mluvčí pošty trochu jinak,“ uvedl Holba.

Jihlava se podle něj v posledních třiceti letech značně rozvíjela, ve městě přibylo hodně obyvatel. „A síť pošt zůstala neměnná. Že ještě přibude jedna pobočka v Aventinu pro zákazníky, kteří využívají spíše automobil, považuji za ideální řešení,“ zhodnotil Jan Holba.

Česká pošta původně v červnu oznámila, že plánovala s koncem letošního října pobočku na Horním Kosově přeměnit na službu Pošta Partner. Dále chtěli manažeři podniku sloučit a uzavřít pobočky na Březinkách a v Erbenově ulici. Hodlali je přesunout do nového obchodního centra Aventin na periferii města, které je velmi špatně přístupné pěším zákazníkům.

Pošta po vlně negativních ohlasů již na červnovém zastupitelstvu představila kompromisní návrh, podle kterého by zachovala pobočku na největším sídlišti Březinova, a to ve formě služby Pošta Partner. Pobočka v Erbenově ulici by i přesto skončila. I z tohoto ústupného návrhu ale nakonec sešlo.