Jihlavští zastupitelé odmítají poštovní revoluci, dopis poslali i vládě

Zastupitelé napříč politickým spektrem se dohodli na pěti základních bodech, které jsou v dopise obsaženy. Žádají například přehodnit rozhodnutí o přesunu některých poboček nebo vyžadují doložit, že navrhované změny splňují zákonný požadavek na hustotu a dostupnost pošt.

Podle otevřeného dopisu města je v současné době stávající síť poboček schopná v pěší vzdálenosti do 15 minut pokrýt zhruba 45 tisíc obyvatel města.

„Nová úprava znamená zhoršení dostupnosti služeb pro polovinu obyvatel města, což je zcela v rozporu s trvale udržitelným principem budování města,“ stojí v otevřeném dopise podepsaném primátorkou Karolínou Koubovou (Fórum Jihlava).

Problém je nedostupnost pro pěší

Česká pošta na začátku června oznámila, že plánuje s koncem letošního října sloučit a uzavřít pobočky na sídlišti Březinova a v ulici Erbenova a přesunout je do nového obchodního centra Aventin na periferii města.

„To je ale mimo pěší dostupnost a má také velmi problematickou dostupnost z pohledu MHD. Do lokality zajíždí šest spojů denně,“ píše se v otevřeném dopise.

Další oznámenou změnou byla změna pobočky na sídlišti S. K. Neumanna na Horním Kosově na službu Pošta Partner, což znamená přenesení služeb na soukromý subjekt.

Informace o přemístění a rušení poboček vyvolaly velmi negativní reakce mezi veřejností. Proti změnám vznikla petice, která má podle autorů Jana Holby a Michala Pokorného už téměř čtyři tisíce podpisů.

Manažeři České pošty, kteří byli přizváni k účasti na posledním zasedání zastupitelstva, kde vysvětlovali důvody chystaných změn, představili kompromisní návrh. Tato verze počítá se zachováním pobočky na sídlišti Březinova ve formě služby Pošta Partner.

„Nyní počítáme s variantou, kdy v Jihlavě neubude ani jedna pobočka. Nicméně se změní jejich rozmístění a struktura. Nadále počítáme s moderní pobočkou v Aventinu a nově se dvěma Poštami Partner (Březinova, Horní Kosov – pozn. red.),“ shrnul mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Nebereme ani kompromis, říkají místní

Nová pošta v Aventinu by měla být otevřena i o víkendech a ve večerních hodinách. Zároveň by to měla být i ukládací pošta pro obyvatele z příměstských částí. Ti by už nemuseli zajíždět do centra města.

„Jednání se zastupitelstvem města Jihlava prozatím stále pokračují. Plán, který Česká pošta představila na červnovém zastupitelstvu, tedy doposud zůstává aktuální,“ dodal Vysoudil.

Trvá i petice za zachování stávající sítě poboček. „Ani s kompromisním návrhem pošty, které však znamená uzavření pobočky v Erbenově ulici, nemůžeme souhlasit. Naším primárním cílem bylo zabránit zavření všech tří poboček, protože všechny jsou velice vytížené. Navíc je na nich závislá spousta seniorů. Čekáme, jak se k otevřenému dopisu Česká pošta postaví,“ říká jeden z autorů petice Jan Holba.

Jihlavský zastupitel David Beke (ODS), který se v kauze angažuje asi nejintenzivněji, už dříve uvedl, že situaci sleduje společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a neváhá případně vstoupit do jednání s generálním ředitelem České pošty či dalšími subjekty.

„Nyní čekáme na reakci druhé strany. Pokud by do poloviny srpna nepřišla žádná odpověď, začali bychom vše urgovat a dál řešit,“ podotkl Beke.