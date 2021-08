Po kritice od zastupitelů musí pošta přehodnotit přesuny poboček v Jihlavě

Setkání se účastnil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který se následně rozhodl iniciovat schůzku s generálním ředitelem České pošty.



„Mám pochybnosti o správnosti strategie České pošty. Myslím, že se nevydává správným směrem. Chtěl bych se o tom pobavit s generálním ředitelem. Předpokládám, že bychom to rozporovali nejenom na úrovni Jihlavy, ale obecně strategii jako takovou,“ říká předseda Senátu Vystrčil.

Byl by rád, kdyby se schůzka uskutečnila ještě do konce srpna. „Rád bych k tomu přizval i radního Davida Bekeho (ODS), který se tomuto tématu věnuje asi nejvíc a má ho zpracované, aby prezentoval obavy města Jihlavy,“ dodal Vystrčil.

Poslední setkání se zástupci České pošty, kterého se účastnili zastupitelé napříč politickým spektrem, je výsledkem otevřeného dopisu města. V něm zastupitelé vyjádřili nesouhlasné stanovisko ohledně plánovaných změn a zároveň podpořili petici obyvatel pro zachování stávajících poboček.

Česká pošta na začátku června oznámila, že plánuje s koncem letošního října pobočku na Horním Kosově přeměnit na službu Pošta Partner. Dále sloučit a uzavřít pobočky na sídlišti Březinova (největší jihlavské sídliště) a v ulici Erbenova a přesunout je do nového obchodního centra Aventin na periferii města.



To je ovšem velmi špatně dostupné pro ty, co nemají automobil. Navíc tam zajíždí jen šest spojů MHD denně. Podle magistrátu je stávající síť poboček schopná v pěší vzdálenosti do 15 minut pokrýt zhruba 45 tisíc obyvatel města.

Nová úprava by podle zastupitelů znamenala zhoršení dostupnosti služeb pro polovinu obyvatel města. Zvláště znevýhodněni by byli senioři a lidé bez automobilů.



Vzniknout má další alternativní návrh

Pošta po vlně negativních ohlasů již na červnovém zastupitelstvu představila kompromisní návrh, podle kterého by zachovala pobočku na sídlišti Březinova, a to ve formě služby Pošta Partner. Pobočka v Erbenově ulici by i přesto skončila. Ale ani tento kompromisní návrh by nemusel být konečný.

Návrh úpravy pobočkové sítě České pošty v Jihlavě Aktuální návrh změn, které by měly začít platit od listopadu: Počítá se s novou moderní pobočkou České pošty v obchodním centru Aventin. Zcela by tak skončila pobočka v Erbenově ulici a pobočky Březinova a Horní Kosov by se transformovaly do služby Pošta Partner. Nová moderní pošta v Aventinu by měla být otevřena i o víkendech a ve večerních hodinách. Zároveň by to měla být i ukládací pošta pro obyvatele z příměstských částí. Zdroj: Česká pošta

„Výsledkem schůzky je, že se pan ředitel Rotschedl pokusí do konce srpna dát ještě další alternativní návrh, který bude reflektovat naše jednání, kdy jsme chtěli, aby byla zachována dostupnost služeb v rámci hustoty obyvatel ve vnitřní části města. Uvidíme, jestli se tam najde nějaký průnik a zda se podaří najít řešení, které by bylo vstřícnější,“ komentuje výsledky schůzky jihlavský radní David Beke.

Podle Matyáše Vitíka, tiskového mluvčího České pošty, toto nebylo poslední setkání obou stran.

„Určitě bychom chtěli najít nějaký kompromis, který bude vyhovovat jak České poště, tak obyvatelům Jihlavy. Na základě poslední schůzky dodáme zastupitelům ještě nějaké další podklady ohledně lokalit, kde by pošty mohly být, a je možné, že dojde ještě k nějakým dalším úpravám,“ poznamenal a zároveň nevyloučil, že se může pozměnit i termín jejich realizace oproti plánovanému přelomu října a listopadu.

Opozice se domnívá, že naděje je mizivá

Příliš optimisticky to ale nevidí opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO), který se schůzky také účastnil. „Já si myslím, že pošta už neuvažuje o nějaké další verzi. A pokud ano, tak jenom aby se neřeklo, že nic neudělali. Podle mě se celá záležitost pouze odkládá do konce roku, až skončí mediální humbuk,“ domnívá se.

Velké naděje nevkládá ani do plánované schůzky s generálním ředitelem pošty. „Moc velké naděje si nedělám. Je ale potřeba zapojit všechny síly a kontakty tak, abychom to rozhodnutí zvrátili - pokud to ještě půjde. Ale ta naděje je podle mě poměrně mizivá,“ říká Radek Popelka.

Další problém vidí jihlavští zastupitelé také ve službě Pošta Partner, která má nahradit část poboček. Tato služba totiž není příliš atraktivní a nedaří se vhodné obchodní partnery pro spolupráci přesvědčit. Někde jsou to právě obce, které tuto službu vzaly na svá bedra.

„Nemáme v tomto směru nic definitivně domluveného a jednání se všemi případnými provozovateli i vzhledem k umístění provozoven stále probíhají,“ uvedl tiskový mluvčí České pošty v kontextu hledání partnerů pro jihlavské služby Pošta Partner.

Jak také zaznělo na schůzce, Českou poštu vedou ke změnám především ekonomické ukazatele a snižování ztrátovosti.

Podle Vystrčila změny ohrozí i malé obce

Podle Miloše Vystrčila by centralizace sítě poboček mohla ovlivnit i fungování pobočkové sítě v menších obcích v okolí.

„Když se v obchodním centru Aventin otevře nová pošta, domnívám se, že si tam zvyknou jezdit i lidé z okolních obcí. A to i z těch, které mají poštu ve své obci či městysi. Pak do své pobočky v obci nebudou chodit a jaký to bude mít následek? Omezení úředních hodin, zrušení pobočky? A doplatí na to zase hlavně ti imobilní. Chtěl bych se generálního ředitele České pošty zeptat, zda tato rizika, která podle mě existují, zvažovali a zda je jejich strategie správná,“ připomíná senátor Vystrčil.

„Podle mě by Česká pošta měla poskytovat univerzální službu, která by měla být blízko k zákazníkům. Senioři si chtějí vyzvednout důchody co nejblíž ke svému bydlišti. Pošta by měla být vstřícná i k lidem, kteří nejsou tak mobilní nebo neumí zacházet s elektronikou, datovou schránkou a podobně. My nemůžeme říct, že tady takoví nejsou a nebudou,“ dodává Miloš Vystrčil.