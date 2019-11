Do Jihlavy se vrátí nejstarší městský autobus, jeho oprava je ve finále

„Rekonstrukce je teď ve třetí čtvrtině, intenzivně se na ní pracuje. Jestliže vše dopadne, jak si přejeme, ukážeme autobus hotový v září příštího roku. A to na akci připomínající 111. výročí MHD v Jihlavě. Pokud nás nezdrží nic nepředvídatelného, vidím to reálně,“ uvedl Bohuňovský.

V roce 1942 vyjel autobus Škoda 706 GND poprvé z tehdejšího náměstí Adolfa Hitlera do Bedřichova. Vozil lidi k firmám. Do té doby ve městě jezdily pouze tramvaje.



V prvním autobuse se odehrál kus jihlavské historie. Objevil se i v pořadu filmového historika Karla Čáslavského Hledání ztraceného času: jak odvážel po válce Němce z náměstí.

Zpočátku byl autobus vybaven dvěma systémy pohonu - naftovým a dřevoplynovým. Po generální opravě v roce 1951 jezdil již jen na naftu.

Snímky z oprav sdružení nezveřejní, chce udělat překvapení

„Sehnali jsme bohatého sponzora, který do rekonstrukce autobusu investuje. My mu pomáháme s různými detaily. Všechno se rozebralo do prvočinitelů a složilo zpátky. Podvozek zůstal kompletní, nápravy taky. Sehnal se motor s převodovkou, který v tom vraku nebyl. Karoserie už je hotová, teď se začíná dělat dřevěný interiér a okna,“ přiblížil Luděk Bohuňovský.

Autobus s jihlavskými znaky získá původní barvy. Od oken dolů tmavě červenou, rámy mezi skly a střecha budou světlé v odstínu slonové kosti.

Členové sdružení se dohodli se sponzorem, že zatím nebudou zveřejňovat snímky z průběhu oprav. Vše chtějí nechat jako překvapení na září příštího roku, kdy má být podle jejich plánu vše kompletně hotovo.

Vůz sloužil i jako sklad, pak skončil nepojízdný v lese

Členové sdružení zmapovali historii prvního autobusu. Potom, co přestal v roce 1966 vozit cestující, koupili ho jako vrak bez motoru družstevníci z jedné vísky na Vysočině. A udělali si z něj sklad.

Pak si ho vzal za stejným účelem soukromý majitel a odtáhl vzácný vrak do lesa. Později zůstal stát veterán bez využití.

V té době se o něm dozvěděli členové jihlavského sdružení. Vyrazili do lesa a našli na rezavém plášti výrobní štítek psaný v češtině i němčině. Vše si ještě ověřili v archivu a konečně si mohli říct: Máme ho. A odtáhli vrak na tyči.



„Teď to máme se sponzorem smluvně ošetřeno tak, že autobus musí zůstat v České republice, nesmí se prodat do zahraničí. Bude se jen vystavovat při různých výročích,“ dodal Luděk Bohuňovský.

Druhý autobus je stále funkční, má ho muzeum v Brně

K prvnímu jihlavskému autobusu byl ještě v roce 1943 zakoupen vlek, aby se svezlo více cestujících.

V pořadí druhý jihlavský autobus Škoda 706 RO z roku 1947 je stále funkční v brněnském Technickém muzeu. Na bocích má i jihlavský znak. Sdružení také zařizuje rekonstrukci jiného oblíbeného autobusu Škoda 706 RTO, který jezdil v jihlavské MHD kolem roku 1970.

„Poté patřil jednomu zemědělskému družstvu. Tuto rekonstrukci financujeme ze svého,“ uzavřel Bohuňovský. I tento autobus by měl být součástí vzpomínkové akce v příštím roce.