Na začátku září měly čtenářky Ženy a život možnost se zúčastnit workshopu na téma Ženské sebevědomí. Každá občas bojujeme s jeho nedostatkem, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci se značkou Mary Kay připravit speciální den, kde mohly čtenářky načerpat inspiraci, jak si sebevědomí zvednout. Na místě byl připraven speciální koutek, kde Mary Kay Brand Ambassadorky radily ženám, jak správně pečovat o pleť, aby vypadala zdravě a rozzářeně, protože co si budeme povídat, i nesprávně opečovávaná pleť nám může ubírat na sebevědomí, a tohle je velmi jednoduchá cesta, jak to můžeme změnit a cítit se lépe. Nechyběly ani různé tipy a triky na to, jak se nalíčit, zvýraznit své přednosti a podpořit přirozenou krásu každé ženy.

Čtenářky si mohly na workshopu vyzkoušet všechny kosmetické produkty Mary Kay® na vlastní kůži. A to doslova. Největší zájem byl o sérum s retinolem – Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 sérum, které zmírňuje viditelné vrásky a zlepšuje pevnost pokožky.

Čtenářky mohly využít možnosti nechat si poradit od Mary Kay Brand Ambassadorek, jak správně pečovat o svoji pleť, probrat problémy, které je na pleti trápí, nebo si nechat vybrat správný odstín make-upu.

Během workshopu měly čtenářky možnost si poslechnout nezávislé kosmetické poradkyně Lenku Prchalovou a Yvonu Crhovou Mitrofanovou, s kterými jsme si povídali o jejích začátcích v Mary Kay, jak jim Mary Kay změnila život a co je na podnikání s Mary Kay nejvíc baví.

Nákupem této Srdíčkové rtěnky uděláte radost nejen sobě a svým rtům, ale i těm, kteří potřebují pomoc. Mary Kay přispívá z každé prodané rtěnky 20Kč Nadačnímu fondu Be Charity. Vyberte si ze 3 odstínů nebo vyzkoušejte rovnou všechny a dopřejte svým rtům dávku hydratace a báječného pocitu!

Podívejte se na krásné video z workshopu Sebevědomí!