Chřest má pro mnohé nádech exotiky, ale Pravda je taková, že jde o jednu z typických českých plodin. Dnes je chřest velmi oblíbená pochoutka, která ukrývá spoustu zdraví prospěšných látek. Pěstovat chřest není jen tak jednoduché. Ze všech možných druhů zeleniny je péče o něj nejobtížnější. Chřest potřebuje specifickou lehkou písčitou půdu, které není na světě mnoho.

Tato speciální písčitá půda se nachází v Polabské nížině na Mělnicku. Když ke speciální písčité půdě přidá ideální klima, vytvoří se ideální podmínky pro pěstování chřestu. „Náš chřest je specifický svou výjimečnou chutí,“ vysvětluje Jiří Šafář, zakladatel společnosti Český chřest.

Kladete si otázku, jak poznáte, že je chřest čerstvý? Zlomit... a křup! Nedá se ohnout, ale praskne. Neměl by působit gumově a při zlomení by měl hezky křupnout. Často u importovaných chřestů, které putují do našich obchodů mnohokrát přes celou Evropu, to však není úplná samozřejmost a takový transport není ani ekologický. Český chřest jednu velkou výhodu. Od momentu sklizně po prodej zákazníkovi uběhne vždy ten optimální čas.

Chřestový dobrodruh





Jiří Šafář ví o pěstování chřestu vše. V roce 2012, když kupoval zkrachovalou firmu, tak ji chtěl po čase prodat dál. Nakonec ale u chřestu zůstal a opravdu ho pěstování baví. Dokázal vrátit chřest Čechům, kteří ho původně znali, ale úplně na něj zapomněli. „České zemědělství by si mělo najít další takové dobrodruhy, jako jsem já...“ Receptů na přípravu chřestu jsou stovky. Nejčastěji můžete chřest ochutnat s holandskou omáčkou nebo jen povařený s máslem. A jaký je nejoblíbenější recept Jiřího? „Chřestová polévka, která nejlépe chutná po náročném dnu...“ Kdo jednou ochutná chřest z produkce Český chřest a pozná jeho kvalitní chuť, ten se bude k němu vracet.