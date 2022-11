Likvidace hory nádobí po výborném společném obědě už naštěstí díky myčkám na nádobí a technologicky dokonalým mycím prostředkům nemusí být noční můra. S aditivy do myček od Somatu jde vše velmi hladce. Nejenže se postarají o to, aby bylo nádobí vždy křišťálově čisté a lesklé, ale také o vaši nejlepší kuchyňskou kamarádku, myčku, náležitě pečují. Protože o její vnitřek je potřeba se pečlivě starat, aby vám co nejdéle vydržela a předešlo se nepříjemnému zápachu, který se často z neopečovaného zařízení line. Představujeme kompletní účinné komando pro vaši myčku: Mycí tablety, leštidlo, čistič myčky a speciální sůl. Skočte pro kuře a party může začít. Tato silná čtveřice pomocníků je totiž ready.

Kuře pečené s citronem a fenyklem

1 palička česneku • 6–8 snítek tymiánu • 1 menší kuře (asi 1200 g) • sůl • čerstvě nadrcený barevný pepř • 1 bulva fenyklu • 1 citron • 2 lžíce rostlinného oleje

POSTUP

Palici česneku podélně překrojíme. Jednu část rozebereme na stroužky. Oloupeme je a vložíme do kuřete spolu s polovinou větviček tymiánu. Kuře pečlivě ze všech stran osolíme a opepříme. Fenykl nakrájíme na plátky, citron překrojíme. V pánvi rozehřejeme olej. Vložíme do něj citron a půlku česneku řezem na pánev a opečeme je. Pak přendáme do pekáče. V pánvi potom krátce orestujeme plátky fenyklu, aby lehce zesklovatěly. Osolíme je, opepříme a také rozprostřeme do pekáče. Na základ v pekáči položíme kuře a přidáme zbylý tymián. Pekáč s kuřetem zaklopíme, vložíme do trouby vyhřáté na 160 °C a pečeme 90 minut. Pak odklopíme, teplotu zvýšíme na 180 °C a pečeme asi 30 minut, aby bylo kuře upečené pěkně dozlatova. Porce kuřete pak servírujte s výpekem z pekáče a celerovým pyré.

Zářivý lesk

Speciálním mycím prostředkem složeným z prášku a gelových komor se může pyšnit novinka Somat Excellence 4 v 1. Skvělé inovativní složení působí proti odolným připáleninám a mastnotě. Excelentní čistota pro vaše nádobí!

