Ingredience Na rybu: 800 g lososa

sůl

mletý černý pepř

olivový olej Na palačinky: 1 vejce

175 ml mléka

80 g hladké mouky

1 lžíce oleje

olej na pečení

1 červená cibule

4 stroužky česneku

200 g čerstvého baby špenátu Na omáčku: petrželová nať

140 g černých oliv

2 vaječné žloutky

šťáva z poloviny citrónu

50 ml bílého vína

100 g rozehřátého másla

1. Lososa naporcujeme, osolíme a opepříme. Pak rybu zprudka opečeme v pánvi na olivovém oleji a vložíme do pekáčku. Pečeme při 190 °C asi 12 minut.



2. Z vejce, mléka, mouky, špetky soli a oleje vytvoříme řidší těsto. Na pánvi rozehřejeme olej a z hotového těstíčka pečeme tenké palačinky. Hotové palačinky skládáme na sebe.

3. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na měsíčky a česnek na plátky. Na pánvi rozehřejeme olej a cibuli s česnekem orestujeme dozlatova.

4. Do pánve přidáme omyté listy špenátu. Krátce dohromady orestujeme a hotové palačinky plníme špenátovou směsí.

5. Petrželku a olivy nasekáme nadrobno a dáme stranou. Do misky rozklepneme žloutky, osolíme je a opepříme. Přilijeme citrónovou šťávu a bílé víno a misku dáme do vodní lázně. Metličkou vše rozmícháme a poté pomalu, za stálého míchání přiléváme rozehřáté máslo. Když je omáčka dostatečně hustá, misku vyjmeme z vodní lázně a přimícháme do ní nasekané olivy s petrželkou. Omáčkou přeléváme lososa a podáváme se špenátovými palačinkami.