Mnoho diet je založených na odříkání. Důsledkem toho ale je, že se cítíte vyčerpaná a schází vám energie. Z dlouhodobého hlediska to tedy není žádné správné řešení. Shazovat kila zdravě znamená dodávat tělu vyváženým způsobem dostatek živin, i přesto, že si přejete zhubnout. Tedy hlavně kvůli tomu. S našimi power drinky to báječně zvládnete.

Rozštěpené textury najemno umixovaného ovoce a zeleniny se dostávají do našeho organismu jako enzymy v nezměněné podobě, a proto mohou být optimálně zhodnoceny. Tři dny, tři drinky, tři kila dole! Tak jednoduché je!

Znamená to: nahraďte tři dny po sobě svou snídani námi doporučeným power drinkem. Začněte den už ráno osvěžujícím nápojem. Věřte, že svému tělu tím dodáte všechno, co k hubnutí potřebuje. V poledne a večer zvolte vyvážené jídlo. Pokud je to možné, vynechejte sladkosti a nekonzumujte nic mezi hlavními jídly, aby mělo vaše tělo čas všechny živiny v naprostém klidu využít.