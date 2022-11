Bývají doma takovými odkladovými plochami, kam se toho vejde hodně. Ještě víc zatížené jsou pak knihovny. Pokud je máte přeplněné knihami, zauvažujte nad tím, zda je skutečně všechny potřebujete, anebo by bylo fajn některé odnést třeba do knihobudek. „Police, kde je alespoň trocha volného prostoru a na nichž se objeví nějaké ty dekorační předměty nebo například květiny, působí na lidi veseleji, a tím pádem i světleji,“ říká designérka Alice Králová. A to je přesně to, co v tuto chvíli potřebujete.