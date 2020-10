Mátový olej proti bolesti hlavy

Trpíte na migrénu? Vyrobte si mátový olej, který vám uleví.

Jak si ho připravíte: Pět až šest lžic sušené máty nasypte do 400 ml kvalitního mandlového oleje (koupíte ho v lékárně) a nechte macerovat asi tři týdny. Poté roztok sceďte a přidejte do něj ještě tři kapky eukalyptového esenciálního oleje.

Tip: Směs je výborná proti migréně, stačí ji vmasírovat do spánků a hned ucítíte příjemný chlad, osvěžení a úlevu. Aby efekt masáže byl co největší, položte oba ukazováky na konec obočí. Na místo, kde cítíte menší prohlubeň, zatlačte 2 až 3 minuty. Bolest hlavy by měla částečně odeznít.