Žárlivost je zabiják lásky a důvěry. Vypořádejte se s ní jednou provždy

Zpočátku může být žárlivost mylně pokládána za zvýšený zájem o milovaného člověka. Později se však změní v noční můru. Stačí několikaminutové zpoždění a po příchodu domů následuje nepříjemný výslech. Žárlivec chce vědět do detailů, co jste každou minutu dělali. Klid totiž nemá ani on, protože jeho mysl mu bleskově nabídne různé scénáře možné nevěry. Žije v neustálém strachu, že přijde o svůj protějšek, na němž je chorobně závislý.

Proč vzniká žárlivost?

Jednou z nejčastějších příčin vzniku žárlivosti je nedostatečná důvěra a sebedůvěra. Žárlivec má pocit, že není pro svůj protějšek dost dobrý. Spouštěčem mohou být také negativní zkušenosti z předchozích vztahů.

Někdy za vznikem žárlivosti stojí nevěra nebo zrada v současném vztahu. Pokud je někdo svému protějšku nevěrný, má strach, že ten druhý dělá totéž.

Někteří lidé podlehnou žárlivosti jen proto, že to viděli u svých rodičů a považují to za přirozené jednání. Jiným zase rodiče neposkytovali dostatek lásky a pozornosti, a tak již od dětství žijí s pocitem, že si přízeň svých blízkých musí vybojovat, uhlídat.

Žárlivost je živena rovněž nedostatkem komunikace, kdy chybí vzájemná sdílnost, otevřenost nebo dostatek pozornosti vůči druhému. To vytváří nejistotu a pochybnosti. Živnou půdou pro ni je i neustálé mluvení a úvahy o bývalém partnerovi či partnerce.

Projevy žárlivosti

Jak jednat se žárlivcem Prvním krokem je nedávat žárlivci to, co vyžaduje, nepřistupovat na jeho hry a nenechat se zbytečně sledovat či omezovat. Neméně důležitá je komunikace, otevřenost a upřímnost. Je doporučováno neuchylovat se ke lži. Také odsuzování nevěry ostatních může v žárlícím protějšku vzbudit větší důvěru ve vás. Pomoci mohou i pochvaly nebo lichotky, napětí naopak zvýší pokusy o oplácení.

Žárlivec trpí nutkavou potřebou mít kontrolu nad svým protějškem a dokonalý přehled o každé minutě jeho života. Potřebuje neustále vědět, co jeho protějšek dělá, kdy se vrátí domů, s kým se vídá a komunikuje. Takový vztah je nepřetržitým řetězem výslechů, sledování, výčitek, nejrůznějších zákazů a dokazování neviny.

Získané informace obvykle žárlivci nestačí, potřebuje si vše ověřit a později se sníží k nedůstojnému slídění.

Kontroluje mobil, sociální sítě i počítač svého protějšku, nestydí se ani prošacovat kapsy nebo kabelku. Zpočátku roztomilá žárlivost přeroste ve snahu druhého zcela vlastnit a ovládat.