Najděte si čas být spolu, může vám to zachránit vztah

Našli jsme zase jeden druhého „Jsou to už tři roky, kdy nastal v našem vztahu zlomový okamžik,“ vypráví Marie (52 let) a popisuje svůj pocit před tím, než k tomu došlo. „S mým mužem Honzou jsme spolu už 30 let. Máme dospělé dcery, a i když se máme stále rádi, náš vztah už přešel, alespoň z mého pohledu, do rutiny. Většinu času jsme trávili doma, u televize nebo nad knížkou. A já toužila cestovat. „Pamatuješ si, jak to bylo na začátku?“ začala jsem jednou večer. „Kdy jsme trávili spoustu času jen my dva, když jsme se pořád něčemu smáli. Chybí mi to.“ Honza se na mě usmál a přikývl: „Ano, pamatuji se na ty časy. Ale jak tohle spojíme s tím, co teď máme?“ „Začněme tím, že si spolu někam vyrazíme. Souhlasíš?“ A Honza na můj návrh naštěstí kývl. První cesta nás zavedla do Františkových Lázní. Bylo to jako návrat do minulosti, kdy jsme byli mladí. Procházky v parku a na kolonádě, jóga, kterou jsem tu objevila já, a masáže, pro něž se nadchl manžel. Kupovali jsme si zmrzlinu, vychutnávali dlouhé snídaně, večer poslouchali lázeňský orchestr a on mě přitom objímal. Z víkendu jsme se vraceli domů plní energie a daleko blíž jeden druhému, než tomu bylo v posledních letech. Všechny starosti a stres se zdály najednou menší. Byli jsme nadšeni. Takovýmto způsobem jsme postupně začali objevovat, co nám ve vztahu chybí. Více času jsme trávili spolu, častěji si po letech povídali, zase se drželi za ruce a dívali se jeden druhému do očí. Naše výlety se staly tradicí, kterou jsme si zamilovali. Pravidelně si děláme čas pro sebe, prozkoumáváme náš vztah a objevujeme nové a krásné momenty. Nejen na cestách, ale i během všedních dnů, kdy se jdeme projít do lesa se psem, nebo si vyrazíme na skleničku. Když byly děti malé, nemohli jsme se jenom tak sebrat a odejít. Později už v tom byla pohodlnost a zvyk. Ty jsme ale naštěstí překonali. Opravdové partnerské štěstí, radost a intimitu jsme během let možná ztratili, ale nyní jsou zase součástí našeho života. A navíc jsme poznali spoustu krásných míst!