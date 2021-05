UV A E-SPF: O čem vypovídají

Aby byla ochrana proti UVA a UVB záření opravdu dostatečná, u slunečních brýlí se doporučuje UV filtr 400. Obecně UV faktor podle optika Jakuba Odcházela ze společnosti Lentiamo značí schopnost samotné čočky blokovat záření, které dopadá přímo ze slunce, je-li před vámi. To je ale jen část UV záření, která očím škodí.



Odborník dále vysvětluje, že index E-SPF bere v úvahu celkový stupeň ochrany včetně paprsků, které do oka dopadají nepřímo, například po odrazu záření od zadní nebo boční stranu brýlové čočky. U čirých (dioptrických) čoček má E-SPF hodnoty od 2 do 25, u slunečních brýlí až do 50+. Je to obdobné jako u opalovacích přípravků – čím vyšší, tím lepší ochrana.